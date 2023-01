TERRA Joi, 12 Ianuarie 2023, 10:44

​În Siberia temperaturile au scăzut la sub -62 C zilele trecute, fiind cele mai mici valori înregistrate în ultimii 20 de ani. Mai mult, într-un sat din regiunea Amur, temperaturile nu au urcat la mai mult de -52 C nici în timpul zilei, pentru aproape o săptămână.

În Siberia se înregistrează an de an temperaturi de -55 C în cele mai reci locuri, dar cele sub -60 C sunt mult mai rare. În aceste zile un val de frig a adus cele mai scăzute temperaturi din 2002 până în prezent.

Au fost -62,1 C pe 10 ianuarie la Djalinda, un sat cu 1.000 de locuitori și 20 de străzi situat la 70 de grade latitudine nordică. Pe 11 ianuarie au fost -61,3 C, iar între 6 și 11 ianuarie nici măcar maximele nu au fost mai mari de -52 C. Minima absolută înregistrată vreodată la Djalinda a fost -63,5 C.

Pe 10 ianuarie maxima zilei a fost -58,3 C.

Interesant este că și la Djalinda a fost un val de căldură, dacă îi putem spune așa. Mai exact, pe 1 ianuarie maxima a fost de -14 C și vremea mult mai caldă a continuat până pe 4 ianuarie inclusiv, când maxima a fost de -20 C. Pe 5 ianuarie minima a fost de -54,3 C.

Vara, maximele trec de +30 C în fiecare an.

La Oimiakon au fost -59,7 C pe 11 ianuarie, iar la Delyankir au fost -60,1 C și au fost trei zile consecutive cu maxime de sub -54 C.

Două sate din Rusia împart titlul de „pol mondial al frigului”: satul Oimiakon, foarte cunoscut (500 de locuitori) și orășelul Verhoiansk (1.300 de locuitori).

Oimiakon: -67,7 C pe 6 februarie 1933

Verhoiansk: -67,7 C, pe 5 și 7 februarie 1892

Surse: Ogimet, Washington Post