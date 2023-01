TERRA Joi, 12 Ianuarie 2023, 13:19

Vlad Barza • HotNews.ro

În decembrie vremea a fost mult mai caldă decât de obicei, iar cea mai mare diferență față de normal a fost în locuri cunoscute pentru frig, cum ar fi Miercurea Ciuc și Joseni. La mijlocul lunii trecute au fost, în premieră, peste 20 de grade la Sibiu, fiind depășit un record de la 1957, arată datele ANM.

Zona din Transilvania unde a fost in decembrie 2022 mult mai cald decat in mod normal Foto: ANM

Temperatura medie a lunii decembrie 2022 a avut valori cuprinse între -5,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 6,5 °C, la Mangalia.

În luna decembrie 2022 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară la cinci stații meteorologice și cantitatea maximă absolută lunară de precipitații căzută în 24 de ore, la două stații meteo.

La Sibiu s-au înregistrat +20,1 C pe 16 decembrie, fiind depășit cu aproape un grad recordul precedent pentru ultima lună din an. La Cernavodă au fost +20,4 C, iar la Hârșova, +20,1 C, fiind depășite recorduri din 1989.

Recordul de precipitații pentru 24 de ore a fost depășit la Sânnicolau Mare, stație meteo unde precedentul record de ploaie din decembrie era în vigoare din 1965.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna decembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. În majoritatea zonelor, valorile abaterii au fost mai mari de 2°C, iar pe areale extinse din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, acestea au depășit 3,0 °C.

Cele mai mari valori au depășit 4°C și au fost înregistrate la trei stații meteorologice din depresiunile intramontane situate in estul Transilvaniei, Joseni (4,4°C), Toplița (4,1°C) și Miercurea Ciuc (4,0°C), arată datele Administrației Naționale de Meteorologie.

Trebuie spus că 4 grade la o medie lunară de temperatură este enorm. Spre exemplu, la Miercurea Ciuc au fost trei zile cu maxime de peste +10 C, loc unde astfel de temperaturi mari de decembrie apăreau doar în mod excepțional înainte de anul 2000.

Cantitatea totală de precipitații din luna decembrie 2022 a avut valori mai mici de 50 mm în cea mai mare parte a țării, respectiv pe areale extinse din Transilvania, Oltenia și Muntenia precum și în Moldova și Dobrogea.

Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația Stâna de Vale, respectiv 289,7 mm. Localitatea din Apuseni este „polul ploilor” din România.

Cele mai reduse cantități de precipitații din această lună au fost mai mici de 10 mm și s-au înregistrat în Moldova, la stația meteo Tg. Neamț (8,3 mm) și în Delta Dunării, la Sulina (8,5 mm).

Abaterea cantității de precipitații din luna ianuarie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în Crișana, Banat și Maramureș, excepție făcând puncte izolate din aceste regiuni unde aceasta a fost negativă.

Cele mai ridicate valori ale abaterii pozitive, peste 100%, s-au înregistrat, izolat, în zona montană din nordul Carpaților Orientali, din Munții Apuseni, precum și în Subcarpații Getici.

Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 117,7% și s-a produs la stația meteorologică Călimani - Rețitiș. Restul teritoriului țării a fost dominat de abateri negative, mai puțin însemnate valoric comparativ cu cele pozitive.

Cea mai redusă valoare a abaterilor negative ale cantităților de precipitații din această lună a fost de -69,9% și s-a înregistrat în sudul Dobrogei, la stația meteorologică Constanța.