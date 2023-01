TERRA Luni, 16 Ianuarie 2023, 11:15

Vlad Barza • HotNews.ro

1

A fost extrem de cald la început de an, frigul obișnuit de ianuarie nu s-a instalat și o nouă rundă de temperaturi excepționale ne așteaptă pe 18 și 19 ianuarie. Când a mai fost ianuarie extrem de caldă? Unde și când au mai fost peste 20 de grade?

Un cer superb Foto: Stefania Gal

Prognoza ANM arată că la București vor fi +20 C miercuri și joi.

Sunt câteva localități în care ianuarie poate aduce temperaturi de peste 20 de grade. În secolul trecut se întâmpla destul de rar, dar după 2000 situația s-a schimbat și ianuarie a fost tot mai caldă.

Oravița, Calafat, Câmpina, Târgoviște, Curtea de Argeș și Craiova sunt printre puținele orașe unde pot fi mai mult de 20 de grade în ianuarie. La început de 2023 au fost și locuri precum Rădăuți unde au fost în premieră mai mult de 20 de grade.

Când a fost luna ianuarie uimitor de caldă în ultimii 100 de ani

1921

La Iași au fost +16,7 C pe data de 13 ianuarie.

1936

La Cluj au fost +14,5 C, la Târgu Mureș +14 iar la Sulina, +18. La Buzău au fost +18,4 C.

1939

Pe 19 ianuarie au fost +20,6 la Câmpina. La Oradea au fost +17,1 C, iar la Deva, +15.3 grade.

1949

La Vf Omu au fost +5,6 C pe 7 ianuarie, record valabil și în prezent. La Rădăuți s-au înregistrat +18,3 C, recordul de atunci fiind depășit abia la început de 2023 (+20,2 C)..

1960

La Pârscov (Buzău) au fost +19,4 C în ianuarie.

1975

La mijloc de ianuarie au fost +14 grade la Predeal.

1979

La final de lună au fost +17,4 C la Timișoara.

1980

La Miercurea Ciuc au fost +12 C într-o lună ianuarie în care au fost șase nopți cu minime de sub -25 C.

1984

Pe 2 ianuarie au fost +20,4 C la Calafat, +19 la Câmpina și +18,2 la Călărași (o zi mai târziu). La Bacău au fost +18,2 C. Tot în ianuarie au fost +15 la Suceava.

1988

Pe 7 ianuarie au fost +18 la Constanța, iar cu o zi înainte au fost +18,6 C la Pătârlagele.

1989

Luna ianuarie a fost cea mai secetoasă din ultimii 60 de ani. La nivelul întregii țări nivelul de precipitații a fost cu 87% mai mic decât media pe șase decenii

1991

Au fost +4,5 C la Omu, când în general rar sunt mai mult de -5 C la cea mai înaltă stație meteo din țară.

1993

În ianuarie au fost +20,5 C la Calafat, +20 C la Pătârlagele +18,4 la Drobeta, +18,7 și +17,3 la Galați.

1994

Ianuarie a fost extrem de caldă, cu o abatere de +3,4 C față de media ultimilor 60 de ani.

1999

Pe 7 ianuarie au fost +14,2 C la cota 1500, în Sinaia.

2001

La Oravița au fost +22,2 C pe 7 ianuarie, record absolut în țară pentru prima lună a anului. La Sibiu au fost +18,2, la Timișoara au fost +18 C, iar la Tg Mureș, +16,5. La București au fost +17,6 C. La Predeal au fost +15 C pe 8 ianuarie, La Oravița, în noaptea de după recordul diurn minima a fost de +15,9 grade.

2002

Pe 29 ianuarie au fost +20,4 C la Craiova și +19,4 C la Pitești, iar o zi mai târziu, +20,2 C la Târgoviște. La Târgu Jiu au fost +20,6 C la 29 și 20 de grade în ziua următoare.

2005

La Curtea de Argeș au fost +20 C pe 9 ianuarie. La Suceava au fost +15,7 C după jumătatea lunii.

2007

Acel an a adus cea mai caldă lună ianuarie din ultimii 60 de ani, cu o abatere medie a temperaturii la nivelul țării de +5,1 C față de normal. Au fost extrem de multe zile cu maxime de peste +10 C: 19 la București

Maximele au fost de +19,1 la Călărași, +19 C la Giurgiu, +18,3 la Constanța, +15,4 la Iași +11,9 la Miercurea Ciuc. În 24 ianuarie minima a fost de +10 la Constanța.

2010

La Satu Mare au fost +16,2 C, iar la Cluj și Oradea au fost +14,1.

2015

La stația meteo de la Sinaia au fost +14,3 C pe 14 ianuarie, după ce începutul lunii adusese trei zile cu maxime de sub -8 grade. Recordul avea să fie depășit cu 2 grade C în 2023.

2022

În prima zi a anului au fost +17,4 la Stolnici (Argeș), iar pe 3 ianuarie au fost +18,1 la Calafat. Pe 6 ianuarie a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură: +18,9 C la Zimnicea, iar pe data de 5 a fost foarte cald în Transilvania.

Au fost +14,9 grade la Brașov, +16 la Făgăraș, +13,3 la Miercurea Ciuc și +13,2 C la Întorsura Buzăului. În aceste locuri temperaturile au fost cu 15 grade mai mult decât normalul.

Tot pe 5 ianuarie maximele au fost de +18,3 C la Râmnicu Sărat, +18,1 la Caransebeș, +17,8 la Sibiu, +17,4 la Târgu Ocna, +17,3 la Ploiești și Lugoj și peste 17 grade la Bacău și Reșița.

2023

Cea mai ridicată temperatură înregistrată în țară în acest an: +21,3 C la Pătârlagele, depășind cu 1,3 C un record din 1993. La Târgoviște au fost +21,1 C, la Câmpina au fost +20,8 C, iar la Curtea de Argeș au fost +20,6 C.

Locuri unde, în premieră, au fost măsurate temperaturi de peste +20 C în ianuarie: Rădăuți, Botoșani, Pitești, Târgu Ocna

Surse: Caracterizările climatice ale ANM, platformele TuTimepo și Infoclimat