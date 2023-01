TERRA Joi, 26 Ianuarie 2023, 10:06

Vlad Barza

​În cel mai „polar” orășel din China, unul dintre puținele cu climă subarctică din această țară, au fost -53 C acum câteva zile, cea mai scăzută temperatură măsurată în cea mai populată țară de pe glob. De ce este așa de frig la Mohe? Cât durează iarna? De ce se duc turiștii acolo?

Strada inzapezita la Mohe Foto: N Donlakkham, Dreamstime.com

Orășelul Mohe este cel mai nordic al Chinei, se află pe râul Amur, la sud de Siberia rusească, iar cel mai nordic sat din componența sa poartă numele „Beiji”, ceea ce uneori este tradus precum „cel mai nordic”, dar și „Polul nord”. De la nord la sud Mohe City are 150 km lungime, iar suprafața totală este 20.000 kmp. Având doar 80.000 de locuitori, orașul are o densitate a populației extrem de scăzută: 4 locuitori/kmp.

Orașul este situat în provincia chineză Heilongjiang și sunt cam opt luni de iarnă, ceea ce ajută orașul să fie o destinație turistică, există pârtii de schi, dar și parcuri de distracții de iarnă cu sculpturi și construcții mari de gheață.

Au fost trei zile cu minime de sub -50 C la Mohe și vloggeri din toată China au venit să facă totul felul de experimente cu apă fierbinte și cu alte lichide care îngheață instant la așa temperaturi, în stilul celor care se fac la „polii” siberieni ai frigului: localitățile Oimiakon și Verhoiansk.

În 2011 au putut fi privite aurore boreale la Mohe, iar în decembrie 2019 a fost deschisă o șosea modernă care leagă orășelul de capitala Beijing.

Un val de frig cu totul extraordinar a adus temperaturi de -62 C în Siberia și s-a simțit și în China, temperaturile scăzând sub -40 C pe o suprafață importantă din nordul țării.

Duminică au fost -53 C la Mohe, depășind minima de -52,3 C, înregistrată în 1969. Este cea mai scăzută temperatură înregistrată în China în ultima jumătate de secol. În decembrie 2009, într-o localitate din regiunea Mongolia Interioară, Genhe, au fost -58 C, dar valoarea este controversată.

China este o țară atât de mare, care se întinde pe atât de multe zone climatice, încât în dimineața în care erau -53 C la Mohe, în sudul extrem erau cu 76 de grade mai mult. În cea mai rece zi, maxima de la amiază a fost de numai -37 C la Mohe.

Stația meteo este la 433 m altitudine, cel mai cald an din ultimii 40 de ani a fost 2020, cu o medie de -1,3 C, iar cel mai rece a fost în 1987, cu o medie de -5,4 C. În iulie pot fi peste +35 C, cu maxima absolută aproape de +40 C. Tot în iulie pot fi nopți în care minima scade la sub 2 grade, dar și altele în care sunt +20 C. Puține localități din lume au așa climă extremă.

În luna ianuarie maximele sunt în medie de -22 -20 C, iar minimele, pe la -39, -37 C. În mod excepțional sunt -5 C.

Alte 12 stații meteo din regiunea Heilongjiang au stabilit recorduri absolute de frig, cu valori între -51 C și -48 C.

Schimbările climatice au făcut ca frecvența și intensitatea episoadelor extreme de vreme să crească. În China a fost cea mai caldă vară din ultimii 60 de ani în 2022 și au fost și locuri unde a plouat atât de mult, încât evenimentul a fost catalogat ca fiind unul care se produce o dată la câteva sute de ani.

