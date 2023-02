TERRA Marți, 07 Februarie 2023, 13:37

Vlad Barza • HotNews.ro

​Luna ianuarie 2023 a fost cea mai caldă primă lună din an de când există date meteo complete, depășind valorile medii din luna ianuarie 2007, care deținea recordul, arată cifrele ANM, trimise către HotNews.ro. Cel mai cald a fost la Constanța, în timp în mai multe stații meteo din zona de munte media a fost cu aproape 7 grade Celsius peste normal.

Ianuarie uimitor de cald la Brasov Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Temperatura medie pe țară a lunii ianuarie 2023 a fost +3,3 gr. C, iar abaterea față de mediana intervalului de referință 1991-2020 a fost de +5,4 gr. C. Cu aceste medii, ianuarie 2023 intră pe primul loc în top zece cele mai calde luni ianuarie. Abaterea a fost calculată față de intervalul 1991 - 2020.

În ianuarie 2007 media pe țară a fost de +3,0 C (deci cu 0,3 C sub ianuarie 2023). În ianuarie 1994 media a fost de +1,3 C, deci departe de 2007 și 2023. Iar alte luni ianuarie calde au fost în 1983, 1988 și 2014.

Acest top se referă la intervalul 1961 și 2023 și include mediile rezultate de la peste 120 de stații meteo. Anul 1961 a fost ales, fiindcă de atunci există șiruri lungi și continue de observații la toate aceste stații meteo.

Unde a fost media de temperatură a lunii ianuarie foarte ridicată față de media intervalului 1991-2020? La Întorsura Buzăului media a fost cu 6,9 grade C mai mare decât normalul, la Brașov a fost cu 6,7 grade, iar la Târgu Secuiesc și Joseni, cu 6,5 grade.

La Întorsura Buzăului maxima a fost un nou record de ianuarie, +15,5 C, iar media lunii ianuarie pentru ultimii 30 de ani era de -4,5 C.

Abatere de peste 6 grade a fost la stațiile meteo din Fetești, Satu Mare, Sfântu Gheorghe (Covasna), Baraolt, Sibiu, Bistrița, Făgăraș, Miercurea Ciuc și Târgu Lăpuș.

La multe dintre aceste stații meteo, media lunii ianuarie este undeva între -5 C și -2,5 C, dar în 2023 au fost medii super-ridicate ale temperaturilor: +2,5 C la Întorsura Buzăului, +3,0 la Brașov, +2,6 la Sf Gheorghe (Covasna), +3,8 C la Sibiu și +3,7 C la Bistrița.

Unde a fost cel mai cald și cel mai rece

Temperatura medie a lunii ianuarie a avut cele mai mici valori la Vf. Omu (-5,9 gr.C), Călimani (-4,5 gr.C) și Țarcu (-4,4 gr.C) Toate sunt stații meteo montane la peste 2.000 m alt.

Cele mai mari valori au fost la Constanța (6,9 gr.C), Mangalia (6,7 gr.C), Călărași și Cernavodă (5,8 gr.C), Fetești. Medgidia și Sf. Gheorghe Deltă (5,7 gr.C)

Premiere meteo pentru ianuarie 2023 în România

temperatura maximă absolută pentru prima lună din an: +22,5 C la Turnu Măgurele

cinci zile de ianuarie în care maximele au depășit +20 C

temperaturi de peste 20 C în nord- estul țării

stabilirea de noi recorduri absolute de căldură la peste 70 de stații meteo

temperaturi de peste +15 C în „polii frigului”, dr și la munte la peste 1.500 m alt.