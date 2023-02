TERRA Vineri, 10 Februarie 2023, 14:20

În acest secol nu au mai fost în țară -38 de grade Celsius, ci doar -35 C, iar cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat acum multe zeci de ani. Când au fost măsurate pentru prima oară -35 în țară? Când și unde au fost mai puțin de -38 C ultima dată? Cum arată topul celor mai mici temperaturi?

Frig extrem Foto: Marian Vejcik | Dreamstime.com

Anii cu temperaturi de sub -35 de grade au fost 1942, 1929, 1985, 1963, 1987, 1893, 1954 și 2005. Iernile din 1963, 1942 și 1985 au adus foarte multe recorduri de frig care stau în picioare și azi.

Temperaturile minime absolute s-au înregistrat în condiții favorabile de ger puternic, când în zona țării noastre au sosit mase de aer rece arctic continental.

Ultimul episod cu minime de sub -33 de grade a fost acum opt ani când la început de ianuarie au fost -35 de grade la Întorsura Buzăului și -33 la Brașov. O minimă cu totul excepțională a fost pe 11 martie 2005, când la Obârșia Lotrului au fost -33 de grade, minimă absolută pentru cea de-a treia lună a anului.

Minima absolută în țară este -38,5 C, înregistrată la Bod, pe 25 ianuarie 1942. Pe data de 24 ianuarie erau -21,4 C la ora 14 și -29,8 C la ora 20.

Recordul absolut s-a produs în primele ore ale zilei de 25 ianuarie, pentru ca apoi să se încălzească semnificativ și temperaturile să urce mai sus de -10 C în cursul după-amiezei, iar maxima a fost atinsă mai spre finalul zilei când temperaturile au urcat la peste -6 C.

Topul celor mai scăzute temperaturi din țară de când există măsurători meteo

Mai frig de -38 C

- 38,5 C la Bod, pe 25 ianuarie 1942 (stația meteo nu mai este de câteva zeci de ani)

- 38,4 C la Miercurea Ciuc, pe 14 ianuarie 1985

- 38 C la Joseni, pe 18 ianuarie 1963

- 38 C la vârfu Omu, pe 10 februarie 1929

între -38 C și 36,1 C

- 37,2 la Cârlibaba, pe 27 ianuarie 1954, stația nu mai funcționează de câteva decenii

- 36,5 C la Vatra Dornei, pe 13 ianuarie 1950

- 36,3 C la Iași, pe 1 februarie 1937

Între -36 și -35,1 C

- 35,8 C la Întorsura Buzăului, pe 8 februarie 2005

- 35,6 C la Slatina, pe 15 ianuarie 1893

- 35,5 C la Craiova, pe 18 ianuarie 1963

- 35,5 C la Întorsura Buzăului, pe 13 ianuarie 1985

- 35,5 C la Omu, pe 20 ianuarie 1985

- 35,3 C la Timișoara, pe 24 ianuarie 1963

- 35,2 C la Miercurea Ciuc, pe 1 februarie 1987

- 35,2 C la Întorsura Buzăului, pe 1 februarie 1947

- 35,2 C la Dej, pe 18 ianuarie 1963

Între -35 și -34,1 C

- 35 C la Joseni, în februarie 1929

- 35 C la Păncești - Dragomirești (orașul Roman), pe 14 ianuarie 1893

- 34,8 C la Șumuleu Ciuc, în ianuarie 1888 (stația meteo nu se afla atunci pe teritoriul României)

- 34,8 C la Alexandria, pe 24 ianuarie 1942

- 34,7 C la Toplița, pe 18 ianuarie 1963

- 34,7 C la Întorsura Buzăului, pe 8 ianuarie 2015

- 34,6 C la Miercurea Ciuc, în ianuarie 1963

- 34,5 C la Întorsura Buzăului, pe 25 decembrie 1998

- 34,5 C la Întorsura Buzăului, pe 5 ianuarie 1990

- 34,2 la Cluj și la Dumbrăveni, pe 23 ianuarie 1963

Între -34 și -33 C

- 33,8 C la Predeal, pe 11 februarie 1929

- 33,3 C la Brașov, pe 8 ianuarie 2015

- 33,2 la Toplița și Roman, în dura iarnă a lui 1954

- 33 C la Obârșia Lotrului, pe 11 martie 2005

Sursa foto: Dreasmtime.com