Prima lună de primăvară aduce vreme foarte schimbătoare, zilele reci şi umede alternând cu cele calde şi însorite. În ultimii 140 de ani, luna martie a adus și geruri cumplite și temperaturi de vară, dar și zăpadă ca de început de ianuarie.

Ninsoare in Bucuresti pe 23 martie 2018 Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Informația pe scurt

Recordul de frig pentru martie este singurul record lunar al temperaturii minime absolute care a fost depășit în acest secol: -33 C la Obârșia Lotrului, în 2005. Tot atunci au fost și -31,7ºC la Bâlea Lac, cea mai mică temperatură măsurată vreodată la stația meteo din munții Făgăraș.

În 1952 s-au înregistrat cele mai mari temperaturi de martie: au fost aproape +33 C la Odobești și peste 30 C în alte câteva orașe. Temperatura înregistrată la Odobești acum 71 de ani reprezintă unul dintre recordurile uimitoare măsurate în țară, temperatura fiind cu 18-19 grade peste normalul perioadei.

Ultimul martie extrem de rece a fost în 2018, când au fost sub -20 C la mai multe stații meteo. Tot în acea lună a nins foarte mult la București, pe data de 23.

Cea mai ploioasă lună martie a fost în 1962, iar cea mai secetoasă, în 2012.

În ultimul deceniu au fost luni martie foarte calde în mai mulți ani: 2014, 2017 și 2019.

Ultima zi a lui martie 1975 a adus temperaturi de +29 grade.

Cronologia vremii extreme de martie

1883

Au fost -19 C la stația meteo București Filaret, record ce persistă și în prezent pentru a treia lună din an

1901

La Buzău au fost -17 C.

1926

La Iași au fost +27 C.

1927

La Cluj au fost +27,9 C.

1929

Au fost -12,8 C la Constanța, -22,2 C la Turnu Măgurele și -21 C la Craiova. Până și la Sulina, oraș cu o climă extrem de blândă, au fost -14,5 C.

1932

Au fost -24,5 C la Sibiu, -27,3 la Tg Mureș și -20 C la Bacău.

1933

La Timișoara au fost -20 C.

1940

La Satu Mare au fost -20,6 C, iar la Constanța, -12,8 C.

1944

O lună martie cu foarte multă ninsoare la vârfu Omu, 307 mm precipitații, de șase ori peste normalul perioadei.

1947

Au fost +29 C la București și Craiova, +26,7 C la Brașov.

1951

La Turnu Măgurele au fost +29,6 C.

1952

Cele mai ridicate temperaturi măsurate în țară în a treia lună din an, cu un record de +32,8 C la Odobești. De altfel, sfârşitul lunii martie 1952 a fost foarte cald, în aceeaşi zi de 30 martie, înregistrându-se maxime absolute pe ţară de peste 25,0ºC (31,2ºC la Medgidia; 30,6ºC la Sibiu; 30,5ºC la Griviţa; 30,4ºC la Constanţa; 30,1ºC la Cernavodă; 29,9ºC la Focşani şi Boiţa). La Timișoara au fost +28,2 C, iar la Predeal, +21,6 C.

Și mai interesant este că în aceeași lună martie, dar mai pe la început, au fost -31,4 C la Întorsura Buzăului, pe data de 9. Acesta a fost record național pentru luna martie timp de 54 de ani. La Iași au fost -22,7 C.

1963

Au fost -15,7 C la Calafat. La Predeal au fost -23,9 C.

1974

La vârfu Omu au fost +12,2 C, record valabil și în prezent.

1975

A fost foarte cald în ultima zi din lună: +27 C la Iași, Cluj și Tg Mureș, +29 C la Bacău și Călărași.

1987

A fost cea mai rece lună martie din ultimii 60 de ani. Exemple: -30 C la Poiana Stampei, -29,7 C la Omu, - 29 C la Ceahlău Toaca, - 21,7 C la Semenic, -24,7 C la Târgu Jiu și Galați.

1988

La Stâna de Vale precipitațiile au totalizat 375 mm, record național pentru a treia lună din an.

1990

A fost cea ma caldă lună martie din ultimii 60 de ani, cu o medie pe țară de 7,4 C, cu aproape 4 grade C peste normal.

1994

Au fost temperaturi de peste 27 de grade. Spre exemplu, la Tulcea au fost +28,6 C.

2001

Au fost +24,1 C la Întorsura Buzăului și peste 25 de grade la foarte multe stații meteo.

2005

Minima absolută pentru martie: -33 C, la Obârșia Lotrului, pe data de 11. Au fost -31,7ºC la Bâlea Lac, -27,6ºC la Stâna de Vale, -26,6ºC la Sf.Gheorghe (Covasna) și -24,7 C la Sibiu.

2007

La Predeal cantitatea de precipitații căzute pe data de 23 a fost de 96,9 mm, record național pentru 24 de ore în a treia lună din an.

2018

Pe 1 martie a fost extrem de rece. Cel mai frig a fost la Târgu Logresti, o comună situată în jud Gorj, la limita cu jud Vâlcea: -24 de grade. Foarte frig a fost și la Obârșia Lotrului (-23 de grade). La Stolnici au fost -22 de grade, la Slatina au fost -21 de grade, la fel și la stația meteo Băneasa.

Oltenița, Miercurea Ciuc, Roșiorii de Vede si Curtea de Argeș au fost alte locuri în care minimele nopții au ajuns la -21 de grade.

Pe 23 martie a nins mult în sud: spre exemplu stratul de zăpadă a ajuns la 23 cm la București.

2017 și 2019

Luna martie a fost extrem de caldă, cu o medie pe țară de +7,2 C, la doar 0,2 C de luna cea mai caldă: martie 1990.

2021

Au fost depășite câteva recorduri lunare de precipitații, cel mai vechi datând din 1966, la stația meteo ceahlău - Toaca (105,6 mm)

2022

Vremea a fost mai rece decât de obicei, cu o medie lunară de -11,8 C la Omu și de +5,5 C la Drobeta Turnu Severin.

Cele mai mari abateri termice negative s-au înregistrat în Carpații Meridionali și au fost peste 3,0 °C, acestea înregistrându-se la stațiile Vf. Omu (3,7 °C), Obârșia Lotrului (3,4 °C) și Bâlea Lac (3,1 °C).

2023

Martie a început cu vreme mai rece decât de obicei în multe părți ale țării. Cel mai frig a fost la Rădăuți, cu minime de -9 C atât pe 2, cât și pe data de 3.

