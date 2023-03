TERRA Miercuri, 08 Martie 2023, 10:34

Vlad Barza

​Groenlanda a fost martora unor temperaturi mai potrivite pentru începutul verii, decât pentru primele zile din martie. La Nuuk, capitala celei mai mari insule de pe glob, a fost mai cald decât la Copenhaga. Groenlanda este un teritoriu autonom, parte a Regatului Danemarcei.

Pe 4 martie au fost +15 C în capitala Nuuk, când în mod normal maximele ar trebui să fie pe la -5 C. Media de temperatură a lunii martie este pe undeva pe la -9, -7 C în orașul cu nici 20.000 de locuitori.

Datele weatheronline.co.uk arătau că până și minimele nocturne au fost extrem de ridicate: +6, +8 C.

Temperatura de +15 C este întâlnită mai ales în iunie, iulie și august la Nuuk. Se estimează că valul de căldură a adus în nordul insulei și temperaturi cu 25 de grade mai ridicate decât normalul perioadei.

Valul de căldură este cauzat de un fenomen căreia meteorologii îi spun the „Greenland block” , când o zonă de presiune ridicată stagnează, iar aerul se încălzește în partea inferioară, scrie Washington Post.

Mult mai cald decât normalul a fost și în provinciile Nunavut, Quebec, Newfoundland și Labrador din Canada. În cele mai reci locuri, temperaturile nocturne ar trebui să fie undeva pe la -35 C, dar au urcat până la -15 C.

Recordul de temperatură pentru Groenlanda este din 30 iulie 2013 +25,9 C, la Maniitsoq, pe coasta sud-vestică. Precedentul record fusese +25,5 C, la Kangerlussuaq, pe 27 iulie 1990.

La Nuuk, minima absolută a fost de -32,5 C, iar maxima, de +24,9 C.

Minima absolută pentru Groenlanda a fost de -67 C, la stația meteo Summit, situată la peste 3.000 m alt.

