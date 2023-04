TERRA Luni, 03 Aprilie 2023, 14:44

Vlad Barza • HotNews.ro

0

​Luna aprilie este mai stabilă decât martie, vremea se încălzește evident și fenomenele extreme de vară au o frecvență foarte redusă. Totuși, aprilie a adus în ultimii ani și zăpadă mare, dar și temperaturi de peste 30 de grade. În aprilie au fost -26 C la munte, dar și peste +35 la Dunăre, diferență de peste 60 de grade!. Cum au arătat extremele de aprilie în ultimii 130 de ani?

Peisaj de aprilie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Informația pe scurt

În aprilie 1934 au fost +34,9 C la Alexandria, iar acest record a persistat mai bine de jumătate de secol. Astfel, în 1985 a fost stabilit recordul care este valabil și în prezent: +35,5 C la Bechet (jud Dolj), valoare cu atât mai impresionantă, cu cât a fost stabilită nu la final de lună, ci pe data de 10.

Tot la Bechet s-au înregistrat două recorduri de frig pentru aprilie în ultimii doi ani: aproape - 5 C în 2020, dar și în 2022. Cea mai mică temperatură măsurată oriunde în țară în aprilie a fost de -26 C, în, 1940, la Omu.

Anul 1996 a fost ieșit din comun, fiindcă a adus mai multe zile consecutive cu strat de zăpadă în aprilie: șapte la Brașov, două la Sibiu, patru la Câmpina, trei la București și patru la Bacău. Pe 15 aprilie era zăpadă mare în multe locuri din țară, lucru nemaiîntâlnit de atunci.

Între 18 și 20 aprilie 1981 s-a depus strat de zăpadă în multe locuri: Craiova, Ploiești, Titu, Băilești, Calafat, Slatina. A nins și în jud Bihor, dar și la Moldova Veche. La Calafat grosimea stratului de zăpadă a fost de 3 cm, fapt extraordinar pentru o localitate unde constant se înregistrează printre cele mai ridicate temperaturi din țară.

În ultimii șapte ani luna aprilie a fost foarte diferită de la an la an. În 2018 și 2016 a fost extrem de cald, în 2017 a nins mult, în 2020 și 2021 au fost temperaturi negative în aproape toată țara, fiind și ger la înălțimile mari.

Cea mai caldă zi de aprilie din ultimii ani a fost în 2018, când maximele au atins +32,4 C la Calafat și +31,6 C la Bechet.

Anii în care luna aprilie a adus vreme cu totul ieșită din comun

1894

La Craiova au fost -5,5 C.

1899

La Buzău au fost +32 C, record care persistă.

1909

La Iași au fost +31,5 C.

1913

Din nou au fost -5,5 C la Craiova

1929

La Câmpulung Muscel au fost -14 C, la Predeal, -14,3 C, iar la Brașov și Târgu Mureș au fost -7,5 C.

1932

S-a stabilit recordul de precipitații căzute în aprilie oriunde în țară: 280 mm la Omu, de peste patru ori mai mult decât normalul.

1933

La Păltiniș, lângă Sibiu, cantitatea de precipitații a fost de 110 mm pe 24 aprilie, record pentru 24 de ore în aprilie în țară.

1934

Au fost temperaturi extrem de ridicate: +34,9 C la Alexandria +34,4 la București, +32,5 C la Tg Mureș, +31,5 C la Brașov și +28,5 C la Predeal.

1940

În cinci zile diferite au fost -26 C la Omu, minima absolută pentru aprilie în țară

1964

La Corugea (Dobrogea) a nins pe 27 aprilie.

1967

În zilele de 24 și 25 aprilie a nins și s-a depus strat de zăpadă în mai multe locuri, mai ales în Transilvania, dar și la Câmpina, un loc cu climă foarte blândă. La Bistrița s-a depus strat de zăpadă, a nins și la Dej, dar și la Tg Mureș.

1968

Pe 10 aprilie s-a depus strat de zăpadă la Arad, dar și la Râmnicu Vâlcea. La Iași au fost +30,3 C pe data de 25.

1976

Fenomen foarte rar atât de târziu în an. Pe 30 aprilie a nins la Cluj, Oravița, Botoșani și Zalău. La Miercurea Ciuc și Rădăuți s-a depus strat de zăpadă.

1978

Pe 7 aprilie au fost -14,4 C la Miercurea Ciuc.

1981

Între 18 și 20 aprilie s-a depus strat de zăpadă în multe locuri: Craiova, Ploiești, Titu, Băilești, Calafat, Slatina. A nins și în jud Bihor, dar și la Moldova Veche. La Calafat grosimea stratului de zăpadă a fost de 3 cm, fapt extraordinar pentru o localitate unde constant se înregistrează printre cele mai ridicate temperaturi din țară. La Ploiești nu doar că a fost strat de zăpadă, dar maxima zilei a fost de numai +2 grade.

1982

La Oradea s-a depus strat de zăpadă pe 27 aprilie, iar o zi mai târziu s-a repetat fenomenul și la Satu Mare și Baia Mare.

1983

Au fost +31,3 C la Giurgiu

1984

Pe 27 și 28 aprilie au fost ninsori extrem de târzii și s-a depus strat de zăpadă la Sibiu, Făgăraș, Drăgășani, Târgoviște, Pitești și Curtea de Argeș. A nins pentru scurt timp și în Banat, Moldova și Crișana, fiind cel mai târziu episod de ninsoare care a cuprins aproape toată țară atât de târziu în primăvară.

1985

Pe 10 aprilie au fost +35,5 C la Bechet, maximă absolută pentru aprilie în România. La Calafat au fost +34,5 C, iar la Giurgiu, +34,2 C..

1986

Au fost +12,8 C la Omu, valoare extrem de ridicată.

1988

Pe 16 aprilie s-a depus strat de zăpadă la Sebeș, Buzău, Călărași, Bacău, Hârșova și Medgidia, iar la Constanța a nins pentru scurt timp. Pe 25 aprilie s-a depus strat de zăpadă la Tg Ocna și a nins la Galați, Rm Sărat și Bârlad.

1992

La Giurgiu s-a depus strat de zăpadă pe 12 aprilie, iar la Băilești, o săptămână mai târziu. Pe 21 aprilie a nins în Moldova (Vaslui, Iași, Focșani, Tecuci).

1996

Anul 1996 a fost ieșit din comun, fiindcă a adus mai multe zile consecutive cu strat de zăpadă în aprilie: șapte la Brașov, două la Sibiu, patru la Câmpina, trei la București și patru la Bacău.

în aprilie 1996 au fost 44 cm la Brașov și tot atunci au fost 33 cm la Câmpina, 16 cm la Sibiu și 21 cm la Bacău. Data de 16 aprilie a adus recorduri pentru cel mai târziu strat de zăpadă în multe locuri: București, Urziceni, Turnu Măgurele, Alexandria, Videle, Bechet, Caracal și Deva. Pe data de 16 a nins și în Crișana.

In 1996 a nins în mare parte a țării pe 15 aprilie, a doua zi de Paște. În București intre 15 și 18 aprilie minima a fost de sub 1 grad, iar pe 25 aprilie temperaturile erau caracteristice verii (26 de grade și 29 de grade două zile mai târziu.

La Sinaia cota 1500 a fost strat de zăpadă toată luna, cu un maxim de 116 cm pe data de 16.

1997

A fost cea mai rece lună aprilie din ultimii 60 de an, cu o temperatură medie mai mică cu 4,7 grade față de normal. A fost și cea mai ploioasă lună aprilie.

A fost unul dintre anii cu ninsori foarte târzii. Pe data de 23 aprilie s-a depus strat de zăpadă la Iași, Bacău, Botoșani, Roman, Cotnari și Piatra Neamț, iar cu o zi înainte a nins destul de consistent și la Vaslui. După jumătatea lui aprilie s-a depus strat de zăpadă la Râmnicu Vâlcea și Dej, la Târgu Mureș (16 cm), dar și în Crișana. Pe 20 aprilie s-a depus cel mai târziu strat de zăpadă la Dumbrăveni, lângă Sighișoara.

La Sibiu a nins de mai multe ori în aprilie 1997, astfel că stratul de zăpadă a fost de 12 cm pe 8 aprilie, de 15 cm pe 12 aprilie și de 11 cm pe 17 aprilie.

La Stâna de Vale (1.117 m alt) stratul de zăpadă a depășit un metru în prima decadă a lunii aprilie și a atins 117 cm pe 18 aprilie. Stratul de zăpadă s-a topit, însă abia în luna mai (pe 1 mai erau 21 cm).

Grosimea maximă a stratului de zăpadă măsurată la stațiile meteo din țară a fost de 395 cm şi s-a înregistrat în luna aprilie la Bâlea Lac.

1998

A fost extraordinar de cald în prima decadă, cu temperaturi ce au atins +33,5 C la Călărași și Giurgiu.

2002

La Timișoara au fost -5,7 C. Un an mai târziu, tot în aprilie, avea să se repete temperatura record.

2003

Pe 6 aprilie s-a depus strat de zăpadă la Timișoara, iar două zile mai târziu la Tulcea, Sf Gheorghe Deltă și Jurilovca. Tot în aprilie au fost foarte scurte episoade de ninsoare la Buzău (minimă de -5,3 C) și Călărași.

La munte a fost extrem de rece: -18,4 C la vf Țarcu, -16,6 C la Bâlea Lac, -16,2 C la Vlădeasa 1800

2005

Pe 22 aprilie s-a depus strat de zăpadă la Cluj, Caransebeș (2 cm) și Lugoj. La Sebeș a nins foarte puțin.

2012

La Satu Mare au fost +30,8 C.

2013

Au fost depășite recordurile absolute de căldură pentru aprilie în mai multe zone din țară: temperaturile au atins +31,8 C la Iași, +32,2 C la Timișoara și +21 C la Semenic.

2015

Pe 22 aprilie a fulguit la București, dar și la Mangalia.

2016

A fost cea mai caldă lună aprilie din ultimele decenii, dar anul 2018 avea să aducă noi recorduri. La Călărași au fost +32,1 C.

2017

Perioada 20-22 aprilie a adus temperaturi foarte scăzute și strat de zăpadă în locuri precum Galați, Tecuci, Focșani, Bârlad, Pătârlagele, Râmnicu Sărat și Petroșani. A nins și în Delta Dunării, dar și în Bărăgan și în zone restrânse din Muntenia. Pe 21 aprilie 2017 erau 59 cm la Bârnova, nu departe de Iași, iar acolo au fost șase zile consecutive cu strat de zăpadă.

Tot atunci, la Predeal erau 50 de cm de zăpadă, la Brașov erau 15 cm, iar la Întorsura Buzăului, 24 cm. Tot atunci a nins mult și în Rep Moldova: pe 21 aprilie: erau 57 cm la Chișinău și zăpada a persistat până la 25 aprilie.

2018

A fost cea mai caldă lună aprilie din ultimii 60 de ani. La Calafat au fost +32,4 C și maxime de peste 25 de grade au fost în toate regiunile.

2020

A fost cea mai secetoasă lună aprilie din ultimii 60 de ani

Pe 1 aprilie s-a depus strat de zăpadă la Tg Jiu și la Drobeta Turnu Severin. La Brașov și Întorsura Buzăului au fost sub -9 C. La Bâlea Lac au fost -14,4 C, iar la Poiana Stampei (jud Suceava) au fost -14,5 C.

2021

Aprilie a fost mai rece decât media și au fost depășite și recordurile la două stații meteo. Au fost minime de sub -5 grade în mai multe zone.

2022

Aprilie a fost în aproape toată țara mai rece decât în mod obișnuit. La Bechet, la Dunăre, au fost -4,8 C, depășindu-se recordul de frig pentru aprilie. Bechet este locul în care s-a înregistrat maxima absolută în țară pentru aprilie: +35,5 C în 1985.

Au fost multe precipitații, iar la Stâna de Vale, locul din țară unde plouă și ninge cel mai mult, s-a depășit recordul lunar de precipitații (247 mm, depășind recordul din 1993).

Surse

ANM - Caracterizări climatice pentru septembrie, octombrie și noiembrie

Anuarul Statistic al României, capitolul Geografie, Meteorologie și Mediu înconjurător.

Administrația Națională de Meteorologie - Clima României, Editura Academiei Române, București, 2008

Platformele TuTiempo și Infoclimat