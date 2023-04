TERRA Vineri, 07 Aprilie 2023, 12:25

Vlad Barza • HotNews.ro

0

S-a întâmplat și în 2017, dar și în 2023. Într-o comună de lângă Iași, stratul de zăpadă a depășit 50 cm în aprilie, deși nu vorbim despre o zonă montană înaltă. Bârnova, o comună situată într-o zonă de pădure, are parte uneori primăvara de zăpezi mult mai mari decât la Predeal sau la Sinaia. Vineri dimineață stratul de zăpadă era de 55 cm grosime.

Statie meteo Foto: Vodickap, Dreamstime.com

Bârnova, un loc cu istorie lungă, cu păduri și cu o mănăstire

Bârnova are peste 7.000 de locuitori, cuprinde mai multe sate și zonele cu cea mai scăzută altitudine sunt la sub 200 m, iar cele mai înalte, la 400 m altitudine. Stația meteo se află la 396 m alt.

Istoria comunei este legată de păduri și cronicile scriu că în zonă era un codru des și, o parte a pădurii, de la sud de Iaşi, capătă denumirea de Codrii Bârnova după anul 1628.

Harta stratului de zăpadă în dimineața zilei de 6 aprilie 2023 (sursa ANM)

Comuna se află într-o zonă cu pajiști, pășuni și păduri de stejar, fag și gorun. Din păcate s-au făcut și defrișări în zonă, în ultimii ani.

Din punct de vedere geografic, Bârnova (ortografiată uneori Bîrnova) este poziționată la contactul Câmpiei Moldovei cu Podişul Central Moldovenesc, iar vegetația este variată, fiindcă și altitudinea diferă destul de mult.

Bârnova este un loc deosebit din punct de vedere climatic. Pe 21 aprilie 2017 erau măsurați 59 cm de zăpadă la stația meteo din comuna ieșeană, iar acolo au fost șase zile consecutive cu strat de zăpadă în acea lună. În lunile de iarnă zăpada a trecut și de 70 cm grosime, dar stația meteo funcționează abia din 2003, deci nu există date istorice de lungă durată.

În dimineața zilei de 6 aprilie 2023, la stația meteo din comuna Bârnova, la câțiva km de Iași, grosimea stratului de zăpadă a atins 57 cm, deloc puțin pentru luna aprilie. La Iași erau 35 cm, la Cotnari 39 cm, iar la Darabani, 32 cm. Pe 7 aprilie, stratul de zăpadă era de 55 cm la Bârnova, 35 cm la Cotnari și 27 cm la Iași, arată datele ANM.

Pe 5 aprilie 2023, în ziua în care stratul de zăpadă a crescut consistent, minima a fost de -2,6 C la Bârnova, iar maxima, de -1,5 C. Joi, când stratul de zăpada s-a menținut la peste 55 cm, temperaturile au fost cuprinse între -1,8 C și +0,2.

Deși stratul de zăpadă este consistent, el are toate șansele să dispară în câteva zile, mai ales că vor urma temperaturi pozitive spre 10 grade.

Prima atestare documentară a existenţei pe aceste teritorii a unei aşezări omeneşti apare odată cu prima atestare a fiinţării unei mănăstiri. Mai multe despre Bârnova puteți citi aici.

Primul domnitor moldovean care a ctitorit o biserică de lemn pe aceste locuri a fost domnitorul Ieremia Movilă în anul 1603.

Pe locul acesteia s-a construit mai târziu Mănăstirea Bârnova, cu hramul Sf. Gheorghe, ctitorită de domnitorul Moldovei Miron Barnovschi. Este atestată documentar la data de 5 noiembrie 1628. A fost terminată în timpul domniei lui Eustaţie Dabija Vodă (1661-1665) când a fost ridicată până la bolţi. Turlele au fost construite cu scop de apărare.

Bârnova vs Iași - Distanță mică, diferențe meteo consistente

La Bârnova, grosimea medie anuală a stratului de zăpadă este cu 40% mai mare decât la Iași și, în anii obișnuiți, cel mai mare strat de zăpadă este în februarie. Stația meteo de la Iași se găsește la o altitudine de 102 m, cu aproape 300 m mai jos față de Bârnova.

În 2017, când la Bârnova erau 59 cm, la Iași erau doar 19 cm strat de zăpadă. În zona Iași, luna aprilie a fost extrem de rece în ani precum 1997, 1981 și 1982. Foarte caldă a fost în 2016, 2000 și 2018. Printre ninsorile târzii de la Iași se numără cea de la 21 aprilie 1997, când s-a depus strat de zăpadă.

La Iași, minima absolută pentru aprilie s-a înregistrat în 1963 (-9,4 C). Maxima absolută a fost de +31,8 C, pe 30 aprilie 2013. O dimineață foarte rece a fost pe 1 aprilie 2020: minimă de -5,9 C.

Temperatura medie anuală este la Bârnova cu 1,5 C mai mică față de Iași, unde altitudinea este net mai scăzută. Media anuală de temperatură a depășit +10 grade în cei mai calzi ani. Media multianuală este de -3,7 C pentru luna ianuarie.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată la Bârnova a fost de -26,2 C, în ianuarie 2006.

La Bârnova există stație meteo doar din 2003, iar minima absolută pentru aprilie a fost înregistrată în 2005: -4,6 C. Maxima absolută a fost de +29 C, înregistrată în aprilie 2012 și 2013. Se poate observa că la Iași, maxima absolută este cu aproape 3 grade mai mare decât la Bârnova. Pe 1 aprilie 2005 a fost rece și la Iași: -5,1 C. În cele mai calde nopți, minima nu a scăzut sub 14 grade la Iași, în aprilie.

Sursa foto: Dreamstime.com