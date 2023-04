TERRA Sâmbătă, 22 Aprilie 2023, 08:02

​Ultimii ani au fost cei mai calzi de când se fac măsurători meteo în România, dar câteva orașe sunt cele mai calde din țară, cu nopți de vară în care minimele nu scad sub 25 de grade și zile de iarnă cu temperaturi de final de aprilie. Care sunt orașele unde este aproape mereu cald? Unde este frig ca-n nordul Europei?

Calafat Foto: Marian Mocanu, Dreamstime.com

Câteva dintre locurile cele mai calde din țară:

Drobeta Turnu Severin - a figurat și anul trecut, dar și în alți ani, ca fiind stația meteo cu cea mai ridicată temperatură medie anuală înregistrată în țară. De exemplu, media anuală a fost de 13,9 C anul trecut și de 14,1 C în 2019. Luna iulie din 2021, cu o medie de 27,2 C, a fost una dintre cele mai calde măsurate vreodată în România. În acea lună au fost 11 zile cu maxime de peste 35 C și 18 nopți tropicale (cu minime de peste 20 C). În august 1917 media temperaturii a fost de +27,5 C.

Calafat este locul unde s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din ultimii 70 de ani în România, +44,3 C, în iulie 2007. La Calafat au fost în patru dintre ultimii opt ani temperaturi de peste 40 de grade, iar în august 2017 au fost +42,2 C. Iernile sunt în medie mai reci decât la Drobeta, fiindcă pot fi și -20 C în ianuarie.

Mangalia este unul dintre cele mai calde locuri din România pe timp de iarnă, cu o climă extrem de blândă și cu minime care foarte rar scad la sub -5 grade Celsius. În cele mai reci nopți de iarnă, când la Întorsură pot fi sub -25, la Brașov sub -20 C, la Mangalia pot fi doar -5 grade!

În ianuarie 2023, o lună excepțional de caldă, media a fost de +6,7 C și minima a fost de -2 C.

Vara sunt multe nopți în care minimele nu coboară sub 22 de grade, dar diferența față de alte locuri calde este că maximele sunt mult mai „cuminți”. În iulie sau august pot fi multe zile în care la Dunăre sunt 35 - 38 de grade, în timp ce la Mangalia este la prânz mai frig decât la Brașov sau Sibiu.

Constanța are temperaturi apropiate de Mangalia, dar maximele pe timp de vară sunt ceva mai ridicate. Constanța a fost locul cu cele mai mari temperaturi în ianuarie 2023, cea mai caldă primă lună din an de când se fac măsurători meteo. Au fost șapte zile cu maxime de peste 15 grade C și două nopți în care temperaturile nu au scăzut sub 11 grade.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată la Constanța în acest secol a fost de -17,8 C, în ianuarie 2010. Cea mai ridicată a fost +38,5 C, în iulie 2007.

Călărași este faimos în meteorologia românească pentru temperaturile ridicate pe timp de primăvară și toamnă. Călărași este singurul loc din România unde au fost peste 30 C în luna noiembrie, iar în noiembrie 2021 au fost +28,9 C. Tot în acest oraș au fost peste 30 de grade în luna martie (în anul 1947), temperatură excepțională așa de repede în an.

În ultimii doi ani, Călărași a fost locul din România cu cea mai ridicată medie de temperatură în aprilie. De mai multe ori au fost la Călărași temperaturi de peste 30 de grade în aprilie, cel mai recent în 2018, 2016 și 2013. În 1998, pe data de 6 aprilie au fost +33,5 C.

Zimnicea a fost locul cel mai cald din țară în luna mai 2021 și în august 2022. În timpul caniculei din vara lui 2022 maxima a fost de +40,6 C și în iulie au fost peste 15 zile caniculare (maximă de peste 35 grade). Primăvara și vara, diferența dintre minima nopții și maxima zilei trece de 23 de grade.

La Zimnicea au fost +21,8 C în ianuarie 2023, depășind cu peste 2 grade (așadar foarte mult) recordul anterior. În a patru dintre ultimii opt ani maximele au depășit 40 de grade vara. Cea mai rece noapte de iarnă din datele recente a fost în 2016: -20 C.

Unde a fost cea mai ridicată medie a temperaturii în fiecare dintre ultimele 27 de luni

(datele provin din caracterizările lunare publicate de ANM)

2021

Ianuarie: Mangalia 4,8 C

Februarie: Oravița 5,1

Martie: Drobeta Turnu Severin 6,4 C

Aprilie. București, Călărași, Drobeta Turnu Severin 10,1 C

Mai: Zimnicea 17,9 C

Iunie Timișoara 23,2 C

Iulie: Drobeta Turnu Severin 27,2 C

August: Calafat 25,5 C

Septembrie: Drobeta Turnu Severin 19 C

Octombrie: Mangalia 12,9 C

Noiembrie: Mangalia 10,3 C

Decembrie: Mangalia 5,7 C

2022

Ianuarie: Calafat 3,4 C

Februarie: Constanța 5,6 C

Martie: Drobeta Turnu Severin 5,5 C

Aprilie: Călărași 12,7 C

Mai: Calafat 19,5 C

Iunie: Drobeta Turnu Severin 23,9 C

Iulie: Drobeta Turnu Severin 26,1 C

August: Zimnicea 26 C

Septembrie: Constanța 19,7 C

Octombrie: Constanța 15 C

Noiembrie: Mangalia 11,2 C

Decembrie: Mangalia 6,5 C

2023

Ianuarie: Constanța 6,9 C

Februarie: Calafat, Drobeta Turnu Severin 4,8 C

Martie: Moldova Veche 9 C

Cele mai reci locuri din țară

Dar unde este cel mai rece. La ce stații meteo sunt cele mai mici medii anuale de temperatură? Aici este mai simplu, fiindcă totul ține de altitudine. Cea mai scăzută medie este la stația de la vârfu Omu, în jur de -1 C. Printre cele mai scăzute medii anuale de temperatură măsurate la Omu se numără anul 1987 (cu -3,4 C) și anul 1976 (o medie de -3,3 C).

În mod excepțional, de câteva ori pe secol, maxima poate trece de +20 C într-o zi de vară la Omu. Niciodată nu au fost mai mult de +22,1 C.

Este foarte mare diferența între cele mai reci locuri din țară și cele mai calde. La Omu, media de temperatură a fost de -1,7 C anul trecut, cu peste 15 grade mai puțin decât în cel mai cald loc din țară (Drobeta Turnu Severin).

Diferențe uriașe sunt și la temperatura maximă: au fost +17,1 C la Omu și cu aproape 25 de grade mai mult la Calafat.

Alte locuri extrem de reci sunt la peste 2.000 de metri altitudine, iar exemple sunt stațiile meteo Bâlea Lac, Călimani sau Țarcu. Sunt locuri unde poate să ningă în iulie sau august, unde pot fi sub -15 grade în aprilie.

Și la aceste stații meteo înalte au fost depășite recorduri de temperatură pe timp de iarnă. Spre exemplu, în februarie 2021 au fost +7 C la vârfu Omu, nu pare mult, dar este, fiindcă a fost depășit cu un grad recordul ce data de la 1950.