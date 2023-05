TERRA Joi, 04 Mai 2023, 10:53

Vlad Barza • HotNews.ro

​Luna mai este cea mai caldă a primăverii, dar și cea mai instabilă. Pot fi multe zile cu peste 30 de grade, dar și ploi nesfârșite, ca de noiembrie. Când a nins în mai la sub 1.000 de metri altitudine? Când au fost peste 40 de grade? Cum arată recordurile din ultimii 135 de ani? Când a fost stabilit un record de ploaie la Sinaia?

Flori de mai Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Informația pe scurt

Cel mai vechi record meteo din mai care încă este valabil este înregistrat la 1886: -1 C la stația meteo Filaret: - 1 C

O singură dată au fost peste 40 de grade Celsius în luna mai, la o stație meteo dintr-o comună numită Mărculești, în județul Călărași, în 1950. La Slobozia au fost în aceeași zi +39,9 C.

Anul 1940 a adus cele mai mici temperaturi de mai atât la munte, cât și în zonele locuite: -16 C la Omu și -9,6 C la Câmpulung Moldovenesc.

Luna mai 1970 a fost ieșită din comun, fiind cea mai ploioasă de când există date meteo. Mai mult, pe data de 1 a nins la Brașov și s-au depus 4 cm de zăpadă. Tot atunci s-a depus strat de zăpadă la Tg Secuiesc.

Luna mai din 2003 a adus în multe orașe din țară 10-13 zile cu maxime de peste 30 de grade C și temperaturile au trecut de 37 de grade la Călărași. Foarte rar, în cele mai calde locuri din țară, minimele nopții pot să nu coboare sub 20 C în luna mai.

Pe 14 mai 1980 s-a depus strat de zăpadă la Suceava și a nins la Miercurea Ciuc, Bistrița și Joseni. Tot atunci a nins și la Bacău, la Piatra Neamț, la Cotnari și la Tg Neamț.

Cea mai caldă lună mai din ultimul deceniu a fost în 2018, cu o medie de +2,4 C față de normal. Doar luna mai din 2003 a fost mai caldă. Extrem de rece a fost luna mai din 1991.

Zilele de 7 și 8 mai au fost aparte, fiindcă s-a depus strat de zăpadă la Joseni, Baraolt și Zalău. La Făgăraș și Baia Mare a nins pentru scurt timp.

Anii în care luna mai a adus vreme excepțională

1886

La București Filaret a fost -1 C, record ce persistă până azi.

1889

La Satu Mare au fost 35 de grade.

1896

La Alba Iulia au fost +38 C.

1915

La Brașov au fost -3,3 C, la Buzău - 2 C, iar la București, -0,2 C.

1924

La Cluj au fost +32,5 C

1935

La Cluj au fost -3,5 C, iar la Iași, -3. La Timișoara a fost și mai frig: -5 C. A dat înghețul chiar și la Galați (-0,1 C)

1938

La Craiova au fost -2 C.

1940

Pe 14 și 15 mai au fost -16 C la Omu, cea mai scăzută temperatură de mai măsurată în România. La Câmpulung Moldovenesc au fost -9,6 C pe data de 1 mai.

1941

Încă un record de mai la Omu, record ce încă persistă. 367,6 mm de precipitații în acea lună.

1943

La Oradea au fost -4 C.

1950

Pe 27 mai au fost +40,8 C la Mărculești, în județul Călărași, maxima absolută înregistrată în luna a cincea în țară. Ce alte temperaturi uimitor de mari s-au înregistrat atunci? +39,9 C la Slobozia, +39,1 C la Zimnicea, +38,8 C la Turnu Măgurele, +38,4 C la Cernavodă, +38,2 C la Urziceni.

Tot în acel an au fost +36,6 la București, +37,5 la Tuzla, +32,6 C la Brașov și +28 C la Predeal.

Dar a fost și rece în mai 1950. La Constanța a fost un grad Celsius la început de lună. Pe data de 2 mai au fost -5,7 C la Întorsura Buzăului.

1952

La Calafat au fost doar +1,6 C. Pe 22 mai au fost -5,9 C la Predeal

1953

La Deva au fost -2,4 C.

1963

La Sibiu au fost -3,6 C.

1965

Pe 4 mai a nins la Târgu Secuiesc

1969

La Constanța au fost +36,9 C, iar la Valul lui Traian, +38 C. La Calafat au fost aproape 37 de grade.

1970

A fost cea mai ploioasă lună mai din țară de când există date

pe 1 mai a nins la Brașov și s-au depus 4 cm de zăpadă. Tot atunci s-a depus strat de zăpadă la Tg Secuiesc.

1973

La Sibiu au fost +32,1 C.

1976

La Târgu Mureș au fost -1,6 C.

1980

Pe 14 mai s-a depus strat de zăpadă la Suceava și a nins la Miercurea Ciuc, Bistrița și Joseni. Tot atunci a nins și la Bacău, la Piatra Neamț, la Cotnari și la Tg Neamț (unde s-a depus și strat de zăpadă de 4 cm).

1982

În luna mai, stratul de zăpadă avea 59 cm la stațiunea Păltiniș de lângă Sibiu (1.454 m alt).

1984

Pe 1 mai erau 40 cm de zăpadă la Sinaia (cota 1500)

1985

Pe 1 mai a fulguit la Timișoara, dar maxima zilei a fost +17,6 C.

1986

A fost cea mai secetoasă lună mai de când există date meteo complete. La Omu au fost +16,6 C.

1987

Pe 9 mai a nins pentru foarte scurt timp la Brașov, Cluj, Petroșani și Voineasa. La Cluj minima a fost de 0,7 C.

1989

Zilele de 7 și 8 mai au fost aparte, fiindcă s-a depus strat de zăpadă la Joseni, Baraolt și Zalău. La Făgăraș și Baia Mare a nins pentru scurt timp. La Joseni, stratul de zăpadă a fost de 5 cm pe 8 mai, minima a fost de 0,2 C, dar maxima a ajuns la 8 grade, astfel că zăpada s-a topit repede.

1990

La vârful Omu au fost -14 C, cea mai scăzută temperatură măsurată în mai în ultimele decenii.

1991

A fost cea mai rece lună mai de când există date meteo complete, cu o medie pe țară de 11,5 C

Pe 1 iunie încă persista un firav strat de zăpadă la Predeal, 4 cm. Frigul și zăpada sosiseră pe 25 mai, iar pe 27 stratul de zăpadă era de 35 cm. Au fost șapte zile consecutive cu strat de zăpadă la Predeal. Tot în 1991, la Păltiniș (Sibiu) erau 53 cm de zăpadă pe 28 mai și stratul persista până pe 1 iunie (16 cm).

1993

Pe data de 24 mai, la stația meteo Sinaia (Oraș) precipitațiile au totalizat 146,7 mm, record național pentru luna mai.

1995

La Sinaia cota 1500 au fost -5,9 C.

1997

Pe 1 mai stratul de zăpadă era de 21 cm la Stâna de Vale și de 35 cm la Predeal

2003

A fost cea mai caldă lună mai de când există date meteo complete. Media de temperatură pe țară a fost de 18,4 C. La Călărași au fost +37,5 C pe data de 3 mai și media lunii a fost +20,7 C, cu 13 zile în care maxima a depășit 30 de grade. La București au fost +34,4 C și temperaturile au depășit 30 de grade în 12 zile.

La Iași au fost 13 zile cu maxime de peste 30 de grade și maxima absolută s-a apropiat de 35 C. Căldura s-a simțit și sus la munte: la Bâlea Lac au fost doar șase zile cu strat de zăpadă, iar la Omu, nouă zile.

2007

Frig neobișnuit la începutul lunii: -11,8 C la Ceahlău - Toaca, -11,2 C la Călimani, -7,7 C la Miercurea Ciuc, -1,1 C la București Băneasa, -4,9 C la Satu Mare și -3,7 C la Târgu Mureș.

2008

La Drobeta Turnu Severin au fost +35 C pe data de 28. La Craiova au fost +34 C.

2011

Pe 7 mai a nins la Sibiu, minima fiind de +0,7 C. Nu s-a depus însă strat de zăpadă, maxima zilei fiind de +15,2 C. Pe 8 mai s-a depus cel mai târziu strat de zăpadă la Întorsura Buzăului.

Pe 6 mai au fost -12,6 C la vf Omu, iar maxima zilei a fost de -7,1 C.

2017

Au fost temperaturi negative în diminețile din 10 și 11 mai: -5,1 C la Miercurea Ciuc, -4,2 C la Toplița, -1,5 C la Dej, -0,4 C la Satu Mare și -9 C la Omu.

2018

Luna mai a fost neobișnuit de caldă în toată țara, doar anul 2003 având temperaturi superioare.

2021

Luna mai a fost puțin mai rece decât în mod normal. La Stâna de Vale s-a depășit recordul de precipitații: 392,4 mm. Temperatura medie a lunii mai 2021 a avut valori cuprinse între 0,5 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 17,9 °C, la stația meteorologică Zimnicea

2022

Luna a cincea a fost mai caldă decât de obicei, mai ales în Banat, Crișana, Oltenia și Maramureș. Temperatura medie a lunii mai 2022 a avut valori cuprinse între 1,2 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 19,5 °C, la Calafat.

