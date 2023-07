TERRA Luni, 03 Iulie 2023, 20:07

1

În seria de inițiative, unele discutabile, „împotriva schimbărilor climatice”, se înscrie și una pe cât de fantasmagorică, pe atat de periculoasă. E vorba de „întunecarea soarelui“.

Apus de soare Foto: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Autorii acestei idei susțin că, prin reducerea luminii care vine de la Soare, s-ar obține răcirea Pământului. Iar ideea cercetătorilor este acum susținută de Guvernul american.

Un raport de 44 de pagini, publicat vineri de guvernul SUA, detaliază controversatul plan de „Management al radiațiilor solare” (SRM). Raportul datat iunie 2023 are titlul CONGRESSIONALLY MANDATED RESEARCH PLAN AND AN INITIAL RESEARCH GOVERNANCE FRAMEWORK RELATED TO SOLAR RADIATION MODIFICATION și poate fi accesat pe site-ul oficial al Casei Albe.

Metodele de răcire

În total, ar fi cinci metode posibile de răcire a Pământului, menționate în raport. Două metode sunt luate însă cu precădere în calcul, pentru această așa-numită „geo-inginerie”, de identificare a metodelor prin care tehnologia modernă poate împiedica o parte din radiația solară să lovească suprafața Pământului:

1) Injectarea de aerosoli, particule de oxid de sulf, în stratosferă. Acestea ar putea reflecta lumina soarelui departe de Pământ. Multiplicarea cantității de aerosoli din stratosferă (asemănătoare unei erupții vulcanice) ar face ca mai puține radiații să ajungă la suprafața Pământului

2) Albirea norilor de mare, prin injectarea de sare de mare

Casa Albă spune acum că, în principiu, este favorabilă analizei acestor posibilități. „Un program de cercetare privind efectele științifice și sociale ale modificării radiației solare (SRM)” ar trebui să exploreze acum riscurile și beneficiile, potrivit raportului, citat de BILD.de.

O tehnologie cu dus-întors

Procedând astfel, guvernul SUA acceptă ideea folosirii „aceastei tehnologii extrem de riscante”, explică expertul în climă, profesorul Mojib Latif de la Centrul Geomar Helmholtz pentru Cercetare Oceanică din Kiel, pentru BILD.

Oamenii de știință au respins de mult planul SRM, considerat prea riscant și prea scump. „Aș descrie începutul drept un dezastru”, spune Latif. „Sistemul Pământului este prea complex pentru a putea experimenta. Dar acum vine Casa Albă, care spune Da, acestei nebunii”.

„Există o serie de efecte secundare care nu pot fi evaluate. De exemplu, stratul de ozon ar putea fi deteriorat.” În plus, nu este posibil să oprești totul pur și simplu odată ce ai început, explică expertul german. „Ar trebui o continuitate timp de secole, pentru a evita reîncălzirea spontană a pământului, deoarece CO₂ rămâne în atmosferă atât de mult timp”.

Latif mai este de parere că toată chestiunea are o dimensiune economică (menținerea exploatării combustibililor fosili), dar și o dimensiune politică: „Țara care deține această tehnologie în mâinile sale ar putea fi capabilă să o folosească și ca armă. Ea ar putea, de exemplu, întuneca alte țări.”