Povestea penei de dinozaur care i-a făcut pe paleontologi să se contreze în studii

Pana a fost descoperită într-o carieră de calcar, lângă Solnhofen, în Bavaria, într-o regiune unde urmau să iasă la iveală 13 fosile din acest gen de dinozaur care a trăit acum 150 de milioane de ani. Pana din 1861 este însă prima astfel de pană fosilizată descoperită vreodată, fiind încapsulată în calcar.Întrebarea la care paleontologii au încercat să răspundă a fost cui i-a aparținut pana, cărui gen de dinozaur, iar răspunsul cel mai des oferit a fost Archaeopteryx care este un dinozaur asemănător păsărilor, cu caracteristici intermediare între dinozaurii cu pene și păsările moderne. Numele derivă din grecescul ”archaīos” care înseamnă „străvechi” și din ”ptéryx” care înseamnă „pană” sau „aripă”.Archaeopteryx a trăit în Jurasicul târziu în urmă cu aproximativ 150 de milioane de ani, în sudul Germaniei de astăzi, într-o perioadă în care Europa era un arhipelag de insule într-o mare tropicală caldă.Solnhofen este o comună cu 2.000 de locuitori, iar zona văii Altmühl este celebră pentru carierele de calcar în care s-au făcut descoperiri uluitoare de fosile din Jurassic. Calcarul de Solnhofen este foarte fin și s-a utilizat în litografie (metodă de reproducere și de multiplicare pe hârtie a textelor, desenelor, figurilor, prin utilizarea de negative imprimate sau desenate pe o piatră specială, calcaroasă).Această pană este o descoperire extrem de importantă pentru paleontologi, fiind și foarte rară, astfel că mai multe studii s-au ocupat de identificarea a cât mai multe amănunte legate de ea.În 2019, un studiu citat pe cale largă spunea că pana nu aparține unui Archaeopteryx, ci probabil unei alte specii de dinozaur zburător. Acel studiu a fost însă privit cu ochi critici de mai mulți cercetători pasionați de subiect, iar un studiu prezentat acum de echipa lui Ryan Carney, paleontolog la University of South Florida, contrazice studiul din 2019.Studiul publicat în revista Scientific Reports de Carney și echipa sa a comparat pana cu alte descoperiri mai noi din regiune și spune că nu mai este nicio îndoială: pana a fost a unui Archaeopteryx.Echipa a examinat și unde au fost descoperite alte fosile de Archaeopteryx și toate au fost găsite în zona carierelor de calcar din Bavaria, într-o zonă de 60 km lungime. Sit-ul unde a fost găsită pana fosilizată este la mai puțin de 3 km de locul unde au fost scoase la lumină 13 fosile de Archaeopteryx și cinci dintre fosile datează de acum 150 de milioane de ani, cu o diferență de aproximativ 165.000 de ani vechime între ele, ceea ce înseamnă o ”clipită” dacă judecăm timpul la scară paleontologică.”Pentru mine harta a fost clară și mi-am spus că am rezolvat cazul fiindcă nu există în regiunea aceea niciun alt dinozaur care să fi fost atât de avansat când este vorba de pene pentru zbor”, spune Carney.Surse: National Geographic, New York Times