Ce se mânca în Grecia antică - De la pâine, vin și măsline, până la filosofie, beție și ”supa neagră” din Sparta

În anul 431 î e n se estimează că Atena avea o populație de peste 300.000 de locuitori. Atena era bogată deoarece pe teritoriile pe care le stăpânea se aflau multe mine de argint, dar și fiindcă orașul funcționa precum un mic imperiu, strângând tribut de la alte orașe stat

Vinul și uleiul de măsline au fost esențiale pentru greci: ambele puteau fi păstrate mai mult timp și deci se putea face și comerț cu ele. Se crede că au fost produse în Elada pentru prima oară înainte de anul 2.000 î e n. Alături de grâne (pentru pâine, lipii și terci), măslinele și vinul alcătuiesc o ”sfântă treime” a bucătăriei din Grecia.

Pâinea de grâu era cea mai apreciată și uneori se adăuga vin, lapte, brânză, miere, untură, mac sau semințe de in. Pâinea era umplută uneori cu brânzeturi sau cu stafide.

Carnea era mai scumpă și cei care-și permiteau mâncau vită, oaie, capră sau porc. Consumau praz, ceapă și varză, mâncăruri bazate pe năut și linte, iar ca fructe erau de bază merele, perele și smochinele. Principalul îndulcitor era mierea (capitol la care Grecia este renumită și în prezent).

Una dintre mâncărurile dezgustătoare era așa-numita ”supă neagră din Sparta” care conținea sânge de porc, grăsime, bucăți de picioare de porc, oțet și sare. Era, se pare, mâncată mai ales de soldați.

Banchetul începea printr-o jertfă ce avea ca scop să ”repare” legătura ruptă cu zeii. În prima parte se bea mai puțin și se mânca mai mult, iar în a doua parte era invers. Grecii distingeau trei stadii de beție și abia al treilea stadiu, starea de ebrietate, era considerată o stare de creativitate.

Grecii amestecau vinul cu apă și considerau barbare popoarele care îl beau fără a-l amesteca. Conta enorm proporția apă - vin la ospețe, fiindcă în funcție de ea se putea știi cât de repede sau de rău se vor îmbăta oamenii.

În secolul V î e n grecii nu aveau lucruri care în ziua de azi se găsesc din abundență, cum ar fi roșiile, cartofii, vinetele, ardeii sau orezul. Chiar dacă nu aveau aceste alimente, și grecii de atunci, ca și cei de azi, aveau pe masă pâine, măsline, pește, fructe de mare și carne și preparau dulciuri cu miere și nuci.

În lecțiile de etică predate de filosofi tendința era să se spună că mâncarea trebuie să fie doar un mijloc de subzistență. Cei mai radicali spuneau chiar că ”aburii cărnurilor astupă mintea și îngreunează gândirea”.

"Le datorăm vechilor greci o mare parte din artă și arhitectură, literatură și filosofie, politică și știință. Faptul că Grecia a avut o influență atât de puternică asupra lumii occidentale este cu atât mai surpinzător, cu cât nu a existat un stat elen unificat.







În schimb, Grecia clasică era formată din mai multe orașe - stat rivale cu colonii împrăștiate în jurul Mediteranei și a Mării Negre. Aceste orașe începuseră să apară în secolul VIII î e n și fiecare avea propria identitate susținută puternic, fiind construite în jurul unei acropole - o cetate în care templele erau dedicate zeului sau zeiței preferate a orașului. Acest simț puternic al independenței a fost parțial generat de geografia țării, fiecare oraș și terenul său agricol înconjurător fiind izolat de vecinii săi prin lanțuri muntoase și mare”

Trebuie spus că până în secolul V î e n carnea și fructele erau utilizate mai ales pentru jertfele aduse zeilor, iar bovinele erau folosite pe post de animale de povară și erau mâncate doar când erau atât de bătrâne, încât nu mai puteau fi folosite la muncile agricole.





Și solul s-a depreciat puternic din cauza pășunatului intensiv (oi și capre).





Ce mâncau locuitorii vechii Elade

”Dimineața - câteva bucăți de lipie înmuiate în vin; eventual câteva măsline și smochine. Lipia - alimentul principal - era din făină de orz, secară, ovăz sau de grâu (care însă era mult mai scump). În afară de lipie, alimentul principal era peștele (sărat sau afumat) și existau și un fel de ciorbe, mâncate mai ales de cei săraci.





Legumele erau consumate crude sau fierte, consumate sub formă de salate, cu oțet, sare și untdelemn. Măsline se găseau pretutindeni și esențiale erau alte două legume: ceapa și usturoiul. Se consuma mult lapte și se preparau brânzeturi, iar pe post de desert se făcea un fel de turtă dulce și se consumau struguri, nuci și smochine.

Grecii mâncau vită, oaie, capră sau porc, se cultivau grâne pentru a face pâine și viță de vie, pentru vin. Livezile erau cu meri, peri , rodii, smochini. În dieta lor era de bază pâinea, uleiul și un lichid pe bază de alcool, practic un lichid rezultat din fermentarea fructelor și grânelor.





Despre o schimbare importantă în secolul V vorbește Jacques Attali în cartea ”Istoriile alimentației”. ”La Atena, în secolul V î e n se produce o schimbare de regim alimentar: fructele uscate și supele de legume, deja curente în popor, devin o hrană comună pentru toți. În același moment, grecii perfecționează morile de măcinat grâne. Soldații consumă încă ”ciorba spartană”: un amestec de sânge grăsime și oțet”. ”Melas zomos” se numea, avea la bază picioare de porc, iar oțetul era pe post de agent anticoagulant pentru sângele de porc. Supe de bază de sânge există să azi în bucătăria din multe țări precum China, Polonia, Grecia, Belarus, Germania sau Slovenia.

Pâinea de grâu era preferata grecilor, iar atenienii se mândreau cu pâinea lor de calitate, chiar dacă pentru asta trebuiau să importe grâul, fiindcă solul nu permitea cultivarea. Cea mai scumpă era pâinea albă din făină cernută fin.





Terion, un grec care a trăit în secolul V î e n este creditat cu inventarea cuptorului de pâine și cu înființarea de brutării.

Existau zeci de sortimente de pâine și, în afara de cea de grâu, se mai făcea din secară, alac sau mei, dar aceste trei doar la nevoie, când lipsea grâul sau când oamenii erau atât de săraci încât nu-și permiteau pâine de grâu. Alacul este o specie de grâu mai rezistentă, dar mai puțin productivă, care se cultiva în regiunile muntoase.







Pâinea putea fi dospită sau nedospită și se diferenția și prin modul de coacere: la cuptor, pe cenușă, pe cărbune într-un fel de tigaie (în acest caz rezulta un fel de clătită ce era împăturită, umplută cu diverse lucruri și înmuiată în vin.

Vița de vie a fost adusă în Grecia din Asia Mică, probabil din Anatolia, via Fenicia, Palestina și Egipt cu două milenii înainte de secolul lui Pericle. Grecii au pus la punct un sistem de transport și comerț, cu amfore și cu corăbii, astfel că până în anul 500 î e n vinul grecesc a ajuns în multe locuri: din Crimeea până la Dunăre și din Egipt până în Franța de azi. Istoricii cred că vița de vie a ajuns în jurul anului 600 î e n la Massalia (Marsilia de azi) și de acolo, câteva sute de ani mai târziu a ajuns în Burgundia, punându-se bazele unde industrii celebre și azi în regiune.





Forma amforei a fost extrem de bine gândită: să încapă cât mai multe într-un vas maritim, să fie și rezistentă, dar și ușor de descărcat. În aceste condiții, producerea amforelor era o operațiune complexă și s-a creat o industrie în jurul ei.

În procesul de producere a vinului era adăugată uneori apă de mare, iar în alte cazuri se punea miere și alac.





Și poetul roman Ovidiu, exilat la Tomis, a scris în ”Ponticele” sale despre cum geții ”ronțăiau” vinul înghețat. Poetul Ovidiu și-a petrecut ultimii nouă ani din viață la Tomis (8-17 e n). A exagerat multe lucruri în exilul care l-a mâhnit enorm, dar imaginea prezentată este puternică.





Măslinul a început să fie cultivat acum șase milenii în zona Siriei și Israelului și, mai târziu, a ajuns în Grecia. Măslina nu poate fi consumată crudă, fiindcă este prea amară, astfel că este nevoie de tratamente termice temeinice. Este amară din cauza unei substanțe numită glucosidă, iar când măslina este presată pentru a elimina ulei, glucosida rămâme în depuneri și nu mai este prezentă în gustul uleiului.





Civilizația minoică, în jurul anului 1.800 î e n folosea destul de puțin uleiul de măsline, mai ales la ritualurile din temple și la fabricarea de parfumuri. Pe plăcuțe de argilă din palatul de la Knossos, ce datau din jurul anului 1.450 î e n, au fost găsite însemnări ce menționau măslinii și uleiul de măsline.

Tot în literatură sunt descrise mâncărurile din mare servite la ospețe: arici de mare, cuburi de pește afumat cu capere, diverse sortimente de pește copt sau fiert în vin, ulei de măsline sau condimente la felul principal. Peștele era scump și deci puțini și-l puteau permite. În plus, din cauză că se strica repede era imposibil de transportat proaspăt prea departe de coastă. Se mânca mai des macrou, iar bibanul era mai scump, dar în zonele insulare peștele era de bază, în timp ce în nordul muntos continental probabil că rar ajungea.





Archestratus (Arhestrat) un poet care a trăit în secolul IV î e n în Gela (Sicilia) a scris despre mâncare, i-a criticat pe cei care nu știau să gătească și a descris locurile unde se găseau cele mai gustoase alimente. El descrie, spre exemplu, cum se gătește un pește faimos din zona Miletului: se ia un exemplar proaspăt, se frige întreg în cenușă fierbinte, înfășurat doar în frunze de smochin, dar nu se ține foarte mult, fiindcă este fraged și se servește simplu, presărat cu sare, și nu cum fac cei care-l acoperă cu brânză, oțet sau diverse sosuri.







Arhestrat mai spune că peștele cu carnea tare poate să fie bun cu sos de brânză și oțet, dar peștele cu carnea moale are nevoie doar de sare și ulei și poate de puțin chimen.

”Simpozionul începea cu libații și cu un imn cântat în cinstea lui Dionysos. Cei prezenți alegeau sau trăgeau la sorți pe <regele simpozionului> (symposiarch). Acesta stabilea proporția de apă cu care trebuia amestecat vinul - care uneori era dres cu plante aromatice; cimbrișor, mentă, scorțișoară - și cantitatea pe care trebuia s-o bea dintr-o dată comesenii”.









Libația era un act ritualic care consta în umplerea unei cupe cu vin și apoi gustarea și vărsarea conținutului, ca omagiu adus zeilor. Uneori se făcea cu lapte.

Orașul stat Sparta





Am menționat la început ”supa neagră a Spartei”, o mâncare ce astăzi ar părea dezgustătoare fiindcă ingredientele sunt sânge de porc, oțet și sare. Este posibil ca relatările despre acestă supă să vină de la dușmanii Spartei care voiau să-i descrie ca fiind niște barbari. Pe de altă parte este posibil ca această supă să fie o mâncare de război, așadar mâncată doar în timpul operațiunilor militare. ”Mâncarea și vinul sunt puterea și curajul unui soldat”, spunea Ulise, în Iliada lui Homer, cu multe sute de ani înainte ca Sparta să devină o putere.





Cert este că spartanii creșteau oi și capre și făceau o brânză pentru care erau faimoși. În plus, pâinea era făcută din orzul pe care-l cultivau, iar carnea era consumată în mai mare măsură decât în sud unde peștele avea rol mai important. Spartanii mâncau carne de oaie, de capră, de porc și de găină. Vânau mistreți și iepuri, consumau și vin, dar în mai mică măsură decât în alte orașe-stat, fiindcă și beția era tabu, astfel că vinul era amestecat cu proporții mari de apă.