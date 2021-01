Europenii foloseau acum 3.500 de ani diverse forme de bronz pe post de bani primitivi, susține un studiu la care a lucrat și un român

În secolul 20 au fost găsite foarte multe obiecte din Epoca Bronzului în Europa Centrală, iar cei doi cercetători din Leiden au analizat o parte dintre ele și emit o ipoteză interesantă: inelele, nervurile și lamele de bronz de acum 3.500 - 4.000 de ani au fost un fel de monedă timpurie, fiindcă atunci când au fost confecționate s-a avut în vedere o standardizare a greutății.Aceste obiecte pot fi considerate ca fiind o ”proto - monedă” a cărei valoare era dată chiar de materialul din care era confecționată.Concluziile au venit după compararea greutății a 5.000 de obiecte provenite din peste 100 de descoperiri diferite, iar rezultatele au arătat că greutatea lor era cam de 200 de grame la peste 70% dintre obiecte și nu se simțea vreo diferență de greutate dacă erau ținute în mână.Maikel Kuijpers spune că putem clar vorbi de o standardizare.În general inelele sau nervurile din bronz erau utilizate ca podoabe, ca unelte sau în ritualuri religioase, dar ideea de bani nu prea a fost enunțată, fiindcă vorbim de obiecte cu greutate destul de mare.În timpul Epocii Bronzului a avansat tehnologia de duplicare a diverselor obiecte și au apărut și matrițe mai sofisticate care le-ar fi permis oamenilor, spun autorii studiului, ”să deprindă conceptul abstract de greutate”.Acest concept abstract de greutate a pus bazele mentale pentru inventarea, mult mai târziu, a diverselor unelte de cântărit obiecte și a pus bazele unor noi tehnologii care s-au dezvoltat în Epoca Fierului, se mai spune în lucrare.Aceste obiecte, folosite precum o formă primitivă de monedă, au facilitat schimbul între comunitățile locale și diversele societăți agricole.Sunt și arheologi care contestă concluziile studiului, spunând că nu era nevoie ca aceste obiecte să fie de greutăți apropiate pentru a fi folosite pe post de monedă timpurie, ci era suficient să se facă schimb numeric, indiferent că greutatea ar fi fost apropiată sau nu.Lucrarea a fost publicată cu titlul: The origins of money: Calculation of similarity indexes demonstrates the earliest development of commodity money in prehistoric Central Europe.Surse: New York Times, UPI