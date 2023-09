ARHEOLOGIE Joi, 21 Septembrie 2023, 09:34

​În Zambia a fost făcută o descoperire care i-a încântat pe arheologi: cea mai veche structură din lemn realizată de om datează de acum 476.000 de ani și marea întrebare este la ce folosea. Se credea că oamenii arhaici foloseau lemnul doar la chestiuni simple, dar descoperirea de acum poate schimba modul în care îi privim.

Cea mai veche structura din lemn, descoperita in Zambia Foto: ProfessorLarryBarham/UOL/SWNS / SWNS / Profimedia

Practic, oamenii arhaici de acum aproape jumătate de milion de ani, au crestat și cioplit trunchiuri de arbori pentru a face structuri complexe din lemn pentru vremea aceea. Descoperirea de acum a fost făcută pe malul unui râu din Zambia, denumit Kalambo și se referă la trunchiuri de copac puse în unghi drept.

Se vede că au fost lucrate de om cu uneltele simple de atunci și au fost puse astfel încât să se potrivească. Nu se știe la ce a folosit această structură, dar se poate bănui că era vorba despre un fel de platformă.

Nu avem cum să știm ce era, din cauză că doar o mică parte din structură s-a păstrat. În zonele cu multă umiditate oamenii construiesc platforme pe malurile râurilor, dar nu se știe dacă este cazul și aici.

Descoperirea ar putea schimba părerile actuale, cum că oamenii arhaici duceau vieți simple, de nomazi.

„Au făcut ceva nou și mare din lemn”, spune, pentru BBC, arheologul Larry Barham. „Și-au folosit inteligența, imaginația și abilitățile pentru a crea ceva ce nu mai văzuseră până atunci, ceva care nu a existat niciodată până la ei”.

Sunt extraordinar de rare structurile din lemn foarte vechi, pentru că materialul organic se degradează în câteva mii de ani, așa că nu au cum să reziste construcțiile din lemn. În cazul din Zambia, lemnul s-a păstrat datorită condițiilor cu totul speciale în care materialul a stat, un loc cu umiditate permanentă.

Descoperirile au fost făcute în 2019, nu departe de a doua cea mai înaltă cascadă din Africa, Kalambo Falls.

Studiul din Nature are titlul Evidence for the earliest structural use of wood at least 476,000 years ago.

Surse: BBC, New York Times, Guardian