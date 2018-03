Diferentele ce au loc la nivel molecular in manifestarea depresiei la femei versus barbati - studiu

"Aceasta cercetare este deosebit de importanta, intrucat evidentiaza mecanismele moleculare divergente ce contribuie la aparitia depresiei in randul adultilor, barbatilor si femeilor deopotriva. Studiul contesta presupunerea ca un diagnostic dimilar intre barbati si femei ar putea manifesta schimbari biologice similare, asa cum se presupunea anterior," declara Dr. John Krystal, editor al jurnalului "Biological Psychiatry.""Aceasta este prima data cand cercetatorii raporteaza o patologie unica opusa intre barbati si femei. Desi timp de decenii au fost studiate indeaproape schimbarile neuronale ce au loc in cazul persoanelor ce sufera de depresie, multe dintre aceste cercetari au fost efectuate, in mare parte, pe persoanele de sex masculin," declara Dr. Marianne Seney, autoarea principala a studiului, cercetatoare in cadrul Universitatii din Pittsburgh.Acest lucru s-a intamplat chiar in ciuda diferentelor declansarii tulburarii depresive majore la barbatii si femei, ce constau in faptul ca femeile sunt de doua ori mai predispuse pentru a fi diagnosticate cu depresie majora, avand parte si de un grad avansat de severitate a bolii, precum si de diferite tipuri de simptome, prin comparatie cu barbatii.Pentru a ajunge la noile constatari, cercetatorii au combinat opt seturi de date medicale, colectate pe parcursul efectuarii studiilor anterioare, ce au fost supuse unei meta-analize.Este vorba, mai exact, despre analiza nivelului de exprimare al genelor, ce indica nivelul de proteine generat de organism la nivelul tesutului cerebral, observat postmortem, in randul a 50 de persoane, dintre care 26 de barbati si 24 de femei.Majoritatea genelor ce prezentau expresii modificate au fost diferite intre femei si barbati. Femeile au prezentat o expresia accentuata a genelor ce afecteaza functia sinapsei, in timp ce aceasta expresie a fost mai putin prezenta la barbati. De asemenea, femeile au inregistrat scaderi ale genelor ce afecteaza functiile imune, in timp ce la barbati expresia acestor gene a fost mai pronuntata.Analiza de specialitate a inclus trei regiuni diferite ale creierului ce regleaza starea de spirit si care sunt disfunctionale in randul persoanelor ce sufera de tulburari de depresie majora:- cortexul cingular anterior- cortexul prefrontal dorsolateral- amigdalaDiferentele observate de cercetatori in randul femeilor si barbatilor ce suferisera de depresie au fost prezente in toate regiunile creierului. In timp ce la barbati a crescut expresia unei gene intr-o anumita regiune, la femei expresia genelor a fost diametral opusa.Intrucat studiul de fata a fost realizat pe tesutul cerebral postmortem, efectul semnelor moleculare specifice tulburarii de depresie majora nu au putut fi studiate amanuntit.Cu toate acestea, noile constatari sustin patologia specifica sexului pentru manifestarea acestei tulburari."Aceste rezultate au implicatii deosebit de importante pentru dezvoltarea de tratamente personalizate si sugereaza ca abordarea acestei afectiuni mintale trebuie sa difere in functie de sex, asa incat sa suprime functiile imune la barbati sau sa stimuleze aceste functii la femei," conchide Dr. Seney.