Oamenii de știință intervin în lupta pentru telecomanda aparatului de aer condiționat: Creierul femeilor funcționează mai bine în birouri cu temperaturi mai ridicate

De cealaltă parte, bărbații lucrează mai bine când temperatura este mai rece, potrivit unui studiu publicat în revista PLOS One. Studiul, realizat în Germania, a testat performanțele a 500 de bărbați și femei care au îndeplinit o serie de sarcini la temperaturi diferite.La temperaturi mai ridicate, femeile se descurcă mai bine la activități matematice și verbale, situația stând invers în cazul bărbaților. La femei, îmbunătățirea performanței la temperaturi mai calde a fost ”semnificativ mai mare” dect scăderea performanței bărbaților.”Ceea ce a am descoperit sugerează că la locurile de muncă mixte productivitatea ar putea fi crescută prin fixarea termostatului la temperaturi mai ridicate decât standardele actuale”, se spune în studiul citat.Aceste concluzii sunt însă o slabă consolare pentru femeile care trebuie să poarte haine în plus pentru a nu le fi frig la birou, comentează Guardian.