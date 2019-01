India trimite cel mai ușor satelit pe orbită/ Kalamsat V2 a fost făcut de studenți

India a lansat cel mai ușor satelit trimis vreodată pe orbită. Cântărind doar 1.26 kg, Kalamsat- V2 a fost făcut de studenții care lucrează la o firmă pentru educație spațială, relatează BBC .

That's Amazing : ISRO successfully launches world's lightest satellite 'PSLV' made by student's. Cost of making : INR 12 Lakhs only. Time it took : 6 days. #ISRO #ISROMissions pic.twitter.com/LjWJEAbEtt

Satelitul va ajuta operatorii de radio și ,,va inspira elevii să devină oameni de știință și ingineri în viitor”, susține agenția spațială a Indiei.

Organizația pentru Cercetare Spațială din India (Isro) a lansat satelitul de la centrul spațial Sriharikota.

Kalamsat- V2 nu este doar cel mai ușor satelit trimis pe orbită, dar este și primul satelit construit de o firmă indiană privată și lansat de Isro.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a fost printre primii care a felicitat agenția spațială și studenții pentru lansarea încununată de succes.

Heartiest congratulations to our space scientists for yet another successful launch of PSLV. This launch has put in orbit Kalamsat, built by India's talented students.

Satelitul va servi ca un satelit de comunicare pentru transmisii radio, o formă de comunicare wireless folosită de amatori pentru scopuri non-comerciale.

We were thinking if what was happening was real. The entire #Kalamsat-V2 team was over the Moon after sitting inside @isro Mission Control waiting to see our own satellite go into orbit.- CEO @SpaceKidzIndia @SrimathyKesan @OnmanoramaLive https://t.co/6u3BWgvJx6#ISROMissions pic.twitter.com/yx2qemhrzB