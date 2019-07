VIDEO O nouă reușită istorică pentru sonda japoneză Hayabusa2, care a aterizat pe un asteroid situat la 340 milioane de kilometri de Terra

"Este întotdeauna o decizie dificilă să autorizezi aterizarea, deoarece Ryugu nu este un loc simplu. Totuși, începând din momentul în care am reușit prima aterizare (în februarie), am prins încredere pentru a doua", a explicat Tsuda.











Performanță științifică



"Am realizat etapa cea mai complicată. Vrem să folosim lunile care au rămas înainte de revenire pentru observații suplimentare", a mai spus acesta.



După ce a lansat anul trecut mici roboți asupra asteroidului pentru observații de suprafață, Hayabusa2 a avut un prim contact cu Ryugu în februarie, pentru a culege praf de la suprafață.



Sonda japoneză a lansat apoi un "impactor" - care a provocat o explozie în apropiere de asteroid pentru a genera un crater. Aici a aterizat joi sonda.



Această a doua scurtă aterizare vizează recoltarea de eșantioane din subsolul asteroidului. "Credem că ceva a fost colectat, dar nu putem spune cu certitudine atât timp cât capsula sondei nu revine pe Pământ", a subliniat Kubota.



"Ceea ce va fi cel mai excepțional în această misiune este să poți compara prelevările de suprafață cu cele de subsol. Vor necesita numeroase analize dar luarea de eșantioane din două locuri diferite este o performanță științifică, ceva ce probabil nicio altă țară nu va putea realiza în viitorii 20 de ani. În acest sens, dacă am reușit, este un rezultat istoric", a explicat Seiichiro Watanabe, profesor la Universitatea din Nagoya, director de cercetare al misiunii.



Așezarea în acest crater reprezintă ultima provocare a acestei ambițioase epopei înainte de revenirea pe Terra a unei părți a sondei - o capsulă care conține eșantioanele - anul viitor.



Lecțiile Hayabusa



Aventura Hayabusa2 a început în 3 decembrie 2014. Sonda a început atunci o lungă călătorie de 3,2 miliarde de kilometri pentru a ajunge până la Ryugu, care orbitează în jurul Soarelui. Asteroidul Ryugu a fost denumit după un palat submarin din basmele populare japoneze.



A avut nevoie de trei ani și jumătate pentru a ajunge la destinație. În iunie 2018, s-a stabilizat în apropiere de Ryugu, un asteroid foarte vechi cu un diametru de circa 900 de metri și care datează de la formarea sistemului solar, acum 4,6 miliarde de ani.



Agenția niponă nu este la prima reușită. O precedentă misiune de același tip, Hayabusa, spre asteroidul Itokawa, a permis colectarea de eșantioane de pe acest mic corp celest, dar cu prețul a numeroase peripeții. Acestea au servit drept lecție pentru Hayabusa2.







"Aterizarea este un succes, un mare succes", le-a spus ziariștilor Takashi Kubota, director de cercetare pentru acest program la Agenția japoneză de explorare spațială (Jaxa)."Este un moment istoric", a adăugat directorul proiectului, Yuichi Tsuda.Dispozitivul, care se afla pe o orbită la circa 20 de kilometri de asteroid, el însuși situat pe peste 340 de milioane de kilometri de Terra, și-a început coborârea miercuri.