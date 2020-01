Un satelit TV american de aproape 4 tone riscă să explodeze

Satelitul, Spaceway 1, a fost lansat în aprilie 2005 și are o greutate de circa 3.700 kilograme la finalul vieții, potrivit unei fișe vechi a Boeing, constructorul. Cu panourile solare deschise, are 41 de metri lungime și 7 metri lățime.DirecTV a informat Comisia federală pentru comunicații (FCC), în 19 februarie, că o "anomalie majoră" a provocat "daune termice importante și ireversibile" bateriilor Spaceway 1."Există un risc important ca aceste baterii să explodeze", a scris DirecTV, în informarea adresată FCC. Începând cu 25 februarie, satelitul va fi în umbra pământului iar bateriile deteriorate vor încerca să se reîncarce, ceea ce ar putea provoca explozia.Operatorul vrea deci să evacueze satelitul cât mai rapid spre cimitirul orbital, la 300 km distanță de orbita geostaționară, pe care se află sute de prețioși sateliți de telecomunicații.Pentru a reduce riscul unei explozii accidentale, DirecTV va goli în spațiu o parte a celor 73 kg de carburant (bipropergol) aflat încă la bord, dar operatorul a avertizat că nu are timpul disponibil pentru a goli tot combustibilul. În acest sens, a cerut o excepție de urgență în condițiile în care reglementările cer golirea completă a satelitului înainte de scoaterea sa de pe orbită.Explozia unui satelit atât de mare ar putea crea mii de reziduuri și ar putea afecta alți sateliți.