Astronomii au descoperit o galaxie improbabilă în universul foarte îndepărtat - Un disc uimitor de ordonat

Galaxia a fost observată cu ajutorul telescopului ALMA din deșertul chilian Atacama și este cea mai ”bătrână” galaxie cu disc observată vreodată. Astronomii au numit-o și Wolfe Disk, fiindcă profesorul Arthur M. Wolfe a fost îndrumător de doctorat pentru trei dintre autorii studiului publicat în revista Nature O galaxie cu disc este o galaxie caracterizată prin prezența unui disc galactic în jurul unui bulb galactic care îi materializează centrul și înglobează în general o gaură neagră supermasivă. Aceste galaxii sunt prin urmare de formă circulară aplatizată.Discul galaxiei are o masă de 70 de miliarde de ori mai mare decât a Soarelui și se rotește cu viteza de peste 260 km/secundă. Însă galaxiile cu discuri stabile și bine formate, cum este și Calea Lactee, s-au format progresiv și au apărut mult mai târziu în cronologia de 13,8 miliarde de ani a universului, unele chiar și la 6 miliarde de ani după Big Bang.Nu și galaxia care face obiectul studiului, care a luat naștere la sub 1,5 miliarde de ani după Big Bang.Imediat după Big Bang universul era o ”tablă nescrisă” și apoi a început formarea galaxiilor care a fost extrem de dezordonată. Micile galaxii au fuzionat și s-au ciocnit cu acumulările de gaz fierbinte.”Cele mai multe galaxii pe care le-am găsit la începuturile universului arată ca după un accident teribil, fiindcă au suferit fuziuni și amalgamări violente”, spune Marcel Neeleman, cercetător la Max Planck Institute din Heidelberg.”Aceste fuziuni la temperaturi ridicate fac imposibilă formarea unor discuri rotative reci și ordonate, cum putem observa în universul din prezent”, explică Neeleman.Modelele matematice sugerează că nu ar fi trebuit să existe discuri galactice atât de ordonate la ”doar” 1,3 miliarde de ani de la Big bang, ci după 3 miliarde de ani, însă explicația ar fi că acest disc s-a format atât de repede fiindcă a luat naștere într-un mod diferit, din gaze la temperaturi foarte scăzute.Cele mai mici galaxii au câteva mii de ani lumină în diametru, în timp ce galaxiile uriașe au sute de mii de ani lumină în diametru și zeci de miliarde de stele. Majoritatea galaxiilor au în centru o gaură neagră supermasivă. Forța gravitațională ține laolaltă stelele, planetele, praful interstelar și gazele. Galaxia este ținută laolaltă de materia întunecată care are o masă foarte mare.Surse: CNN, CNET, ALMA Observatory