Colonia SpaceX de pe Marte (II): „Niciun guvern de pe Pământ nu va avea autoritate sau suveranitate asupra activităților de pe Marte”

Musk a anunțat săptămâna trecută planuri de crea un oraș autosustenabil pe Marte, fără ca vreun termen să fie ales pentru concretizarea proiectului.Viitoarea colonie creată de SpaceX va utiliza probabil constelații de sateliți orbitând planeta pentru oferi conexiuni la internet oamenilor și mașinilor de pe suprafață.Peste 800 de sateliți au fost deja lansați pe orbită în jurul Pământului, iar alte zeci de mii sunt planificați în anii ce vin. O aplicație Starlink a fost instalată în unele regiuni, după un test beta reușit al capacității rețelei în zone din SUA și Canada.Utilizatorii serviciului au observat că termenii serviciului din aplicație prevăd că serviciile prestate de Starlink pentru Pământ sau Lună sunt guvernați în conformitate cu legile statului California. Deasupra planetei noastre se află satelitul său, însă legile și regulamentele care i se vor aplica sunt mai puțin limpezi.„Pentru serviciile de pe Marte, sau în tranzit spre Marte via Starship sau oricare altă navă spațială de colonizare, părțile recunosc Marte ca planetă liberă și că niciun guvern de pe Pământ nu are autoritate sau suveranitate asupra activităților de pe Marte”, afirmă secțiunea de guvernanță. „În consecință, disputele vor fi reglementate prin principii de autoguvernare, stabilite cu bună credință când se va înființa așezarea de pe Marte”.Inginerul de sisteme spațiale Erwan Beauvois a spus că poziția lui SpaceX e similară unei declarații emise de Earthlight Foundation, o organizație non-profit angajată să pregătească expansiunea omenirii dincolo de Pământ.Declarația Drepturilor și Responsabilităților Omenirii în Univers afirmă că spațiul ar trebui „considerat liber, de toți, pentru toți, către toți”. ( The Independent