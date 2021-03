După mult timp în spațiu inima astronauților se micșorează - studiu

Scott Kelly a stat un an pe Stația Spațială Internațională între 2015 și 2016, iar inima sa a scăzut în greutate cu 27%. Cu toate acestea, sănătatea lui Scott Kelly nu pare să fi avut de suferit de pe urma acestui fapt și inima s-a adaptat la gravitația redusă și nu a devenit disfuncțională, iar starea de sănătate a americanului a rămas rezonabilă.Fără atracția gravitațională de pe Terra, în spațiu inima nu trebuie să mai pompeze atât de mult ca pe Pământ și se atrofiază din cauza folosirii în ritm mai puțin alert în starea de imponderabilitate.Interesant este că micșorarea s-a produs deși Kelly a făcut activități sportive: șase zile din șapte alerga 30-40 de minute pe bandă sau pedala pe o bicicletă statică. În plus, a făcut și alte exerciții. Kelly avea 51 de ani când a stat pe SSI.Practic, datele arată că greutatea ventriculului stâng a scăzut de la 189, la 138 de grame.NASA finanțează studii care să vadă ce se întâmplă exact cu corpul oamenilor care stau cel puțin un an în spațiu, iar concluziile sunt importante pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman către Marte ce ar trebui să debuteze undeva după anul 2030.Trebuie spus că o misiune către Marte va dura peste doi ani și oamenii pot fi afectați în multe feluri (mușchii se atrofiază din cauza imponderabilității, pot apărea probleme de vedere și corpurile noastre pur și simplu se deteriorează continuu în spațiu. Să nu mai vorbim de stres și de faptul că astronauții pur și simplu vor trebui să lupte cu plictiseala, fiind închiși într-un spațiu mic atât de multe luni.Inima pare să se adapteze foarte bine, dar o problemă ar fi în drumul spre Marte dacă astronautul se îmbolnăvește și nu mai poate face exerciții fizice. Ar ajunge pe Planeta Roșie cu o inimă slăbită, ceea ce nu este deloc bine.Sursa: The New York Times