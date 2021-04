VIDEO NASA construiește nava spațială care va explora un asteroid evaluat la 10 cvintilioane de dolari, de 10.000 de ori mai mult decât economia Pământului

Agenția aerospațială americană a dezvăluit imagini și o înregistrare video cu asamblarea navei la centrul Jet Propulsion Laboratory (JPL) din sudul Californiei.Procesul ar trebui să dureze un an înainte ca Psyche să fie transportată la Cape Canaveral, Florida, lansarea sa fiind programată pentru august 2022.Noutățile au venit după ce șasiul Panoului de Propulsie Solară (SEP), una dintre componentele cheie ale aeronavei, a fost recepționat de inginerii NASA.Structura uriașă, de dimensiunea unei dubițe, are în dotare două antene puternice cu o lățime de doi metri, un cadru masiv care va conține instrumentele științifice și învelișuri protective de culoare roșie care să protejeze componentele sensibile.Asamblarea a început în 16 martie când inginerii au examinat subsistemele, computerul de zbor, sistemul de comunicații și cel de distribuire al energiei pentru a se asigura că funcționează în armonie.Sosirea șasiului înseamnă că hardware-ul rămas poate fi testat și montat.„Să vedem șasiul acestei nave spațiale mari ajungând în sfârșit la JPL de la Maxar este unul dintre cele mai entuziasmante momente de reper pe care le-am trăit în ceea ce deja a fost o călătorie de 10 ani”, a declarat Lindy Elkins-Tanton, investigatorul principal al misiunii Psyche.Asamblarea aeronavei nu va fi lipsită de dificultăți, oamenii de știință lucrând contracronometru pentru a o finaliza înainte de data lansării, cu atât mai mult cu cât păstrarea lucrărilor în grafic în această fază a misiunii este de o importanță critică.Unele aspecte ale procesului însă au fost făcute mai ușoare: șasiul SEP are deja majoritatea componentelor hardware integrate, inclusiv cele electrice, termice, de propulsie și ghidare, precum și sistemul de navigație.Acestea au fost instalate de Maxar Technologies, constructorul șasiului, care a dotat de asemenea nava cu un sistem de propulsie „supereficient” și două panouri solare uriașe, fiecare alcătuit din 5 panouri mai mici.„Livrarea șasiului SEP la JPL a fost o realizare incredibilă pentru noi, cei de la Maxar”, a declarat Steven Scott, directorul pentru programul Psyche al companiei.Odată ce nava va fi asamblată integral aceasta va fi mutată în camera de vid termic de la JPL pentru a fi testată în condiții similare cu cele din spațiu și pentru a verifica dacă echipamentele pot funcționa în mediul spațial.Psyche va fi nevoită să călătorească în jur de 179,5 de milioane de kilometri pentru a ajunge la asteroid înainte de a-i măsura câmpul magnetic și sonda suprafața pentru neutroni și radiații gama.Dacă toate lucrurile vor decurge conform planului, nava va trece pe lângă Marte pentru un impuls gravitațional în mai 2023 și va ajunge la destinație în 2026 unde va petrece 21 de luni pentru a strânge date despre valoroasa rocă spațialăDescoperit în octombrie 2020 și denumit 16 Psyche , obiectul cu un diametru de aproximativ 225 de kilometri - cât aproximativ un sfert din lungimea întregii Marii Britanii, este unul dintre cei mai mari din centura de asteroizi care delimitează sistemul solar interior de giganții gazoși.Se crede că acesta este alcătuit cel mai probabil din fier și nichel spre deosebire de majoritatea asteroizilor alcătuiți din gheață și material stâncos, fiind evaluat la o valoare de 10.000 de ori mai mare decât economia globală din anul 2019.Cercetătorii speră ca 16 Psyche să ofere indicii despre istoria timpurie a planetelor sistemului solar datorită similarităților sale cu partea solidă a miezului Pământului.