Steaua gigantică Betelgeuse ar putea fi o ''fabrică'' de materie întunecată

O stea atât de masivă şi de fierbinte ar putea fi locul ideal pentru a căuta axioni, conform astrofizicienilor. Aceste particule conjecturate ar putea avea între o milionime şi o miliardime din masa unui electron şi sunt considerate candidatele ideale pentru a explica materia întuneca tă.





Dacă axionii sunt materie întunecată, atunci ei nu interacţionează puternic cu particulele de lumină, însă conform unor teorii, există o mică probabilitate ca fotonii să poată oscila între starea de particule de lumină şi cea de axioni în prezenţa unor câmpuri magnetice extrem de puternice, după cum explică Mengjiao Xiao, fizician la Massachusetts Institute of Technology (MIT), potrivit Agerpres









de Vlad Barză





”Betelgeuse este una dintre cele mai apropiate gigante roșii, ceea ce înseamnă că deja a evoluat, deja și-a trăit viața din secvența principală. Betelgeuse a ieșit din starea ei de echilibru și începe să se comporte ciudat, așa cum Soarele nostru va face și el, dar peste mult timp. De la început Betelgeuse a fost o stea masivă, acum câteva milioane de ani a fost o gigantă albastră, apoi s-a transformat înr-o gigantă roșie, mai ales că s-a mărit. Tocmai pentru că este apropiată de noi și este un tip de stea care de obicei devine supernovă, este observată de foarte mult timp. Este un tip rar de stea”, spune astronomul Adrian Șonka, pentru HotNews.ro.

Orion este o constelație celebră numită după un vânător din mitologia greacă. Orion cuprinde mai multe stele strălucitoare, cea mai strălucitoare fiind Rigel, cu o magnitudine de 0,1. Rigel se găsește pe ”piciorul” vânătorului.





Foto Alexandar, dreamstime.com





Numele Betelgeuse vine din arabă, ”Yad al-Jauzā” unde înseamnă ”umărul uriașului” sau ”mâna celui mare”. Peste jumătate dintre cele mai strălucitoare stele de pe cer au nume ce provin din arabă, inclusiv Rigel sau Altair. În general aceste nume sunt cele ale părților anatomice ale constelației descrise, iar la finalul articolului puteți afla de ce atât de multe stele au nume arabe.

Steaua Betelgeuse, cunoscută pentru culoarea sa roșiatică, poate fi văzută cu ochiul liber și se găsește la aproximativ 640 de ani lumină de Terra, ceea ce înseamnă că noi vedem Betelgeuse cum era pe la anul 1380, fiindcă lumina stelei călătorește peste șase secole pentru a ajunge la noi. Un an lumină înseamnă 10.000 de miliarde de km, iar cea mai apropiată stea de Soare, Alpha Centauri, se află la 4,1 ani lumină. Distanța către Betelgeuse este de 150 de ori mai mare...





Hubble a realizat prima fotografie directă a suprafeței unei stele, alta decât Soarele





Un telescop este un fel de mașină a timpului care ne duce doar spre trecut, fiindcă ne arată obiectele cerești nu cum sunt când le privim, ci cum erau cândva.

Betelgeuse este o supergigantă roșie cu diametrul de 887 - 955 de ori mai mare decât cel al Soarelui și cu masa de 11,6 ori mai mare decât a stelei noastre. Este în medie a noua cea mai strălucitoare stea de pe cer, dar este o stea cu luminozitate variabilă, în cele mai strălucitoare perioade putând ajunge a cincea cea mai strălucitoare stea, iar când se estompează ajunge pe la locul 20. Sirius și Canopus sunt cele mai strălucitoare stele de pe cer, evident în afară de Soare.





Betelgeuse și un nor de praf stelar (foto Pierre Kervella (LESIA, Observatoire de Paris)





Betelgeuse este atât de mare, încât dacă ar înlocui Soarele în centrul sistemului solar, diametrul ei ar ajunge până la orbita lui Jupiter. Soarele are un diametru de 1,4 milioane km, Betelgeuse are 1,2 - 1,4 miliarde km, iar steaua Rigel, 110 milioane km.

Un episod important de scădere în strălucire a mai avut loc în 1985, dar nu a fost chiar atât de puternic.







Betelgeuse și Orion (ilustrație Adam Block, Steward Observatory, University of Arizona





La început de 2020 s-a scris că Betelgeuse ar putea exploda în orice moment și că va deveni o supernovă care se va putea vedea chiar și ziua pe cer. Adevărul este mai puțin palpitant: Betelgeuse nu a explodat și nici nu știm când se va întâmpla asta, dar cert este că Betelgeuse este o stea imprevizibilă și va avea un sfârșit violent.

Ce pot afla astronomii despre o stea





Masa stelei determină toate celelalte caracteristici: cât de fierbinte este, ce culoare are și cât va dura. Stelele masive sunt fierbinți și albastre, cele mici sunt reci și roșii. Cele mai mici stele au chiar și o zecime din masa Soarelui, sunt reci, estompate și roșii, putând dăinui mii de miliarde de ani, pentru că ard lent și constant.





Betelgeuse și petele de pe suprafața sa (foto Xavier Haubois (Observatoire de Paris)







Cele mai masive stele au și masa de sute de ori mai mare decât cea solară, sunt fierbinți, strălucitoare și albastre, dar ard rapid și se sting tinere, uneori chiar și după ”numai” câteva milioane de ani. Dacă ținem cont că universul are peste 13 miliarde de ani, câteva milioane nu înseamnă mai nimic în ”calendarul cosmic”.

Tot arabii au perfecționat o unealtă ce exista încă de pe vremea Greciei antice - astrolabul - care pe timpul musulmanilor a devenit o unealtă portabilă. Astrolabul era un instrument ce le permitea astronomilor și navigatorilor să măsoare poziția Lunii și a stelelor de pe cer, iar din aceste informații se poate deduce ora, lucru care era extrem de util pentru ca musulmanii de atunci să știe la ce oră să se roage. (de Vlad Barză)