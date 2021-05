VIDEO Sunetul zborului elicopterului Ingenuity pe Marte a fost înregistrat pentru prima dată

NASA a făcut publică pentru prima dată, vineri, o înregistrare a sunetului elicelor elicopterului Ingenuity, zburând în aerul rarefiat de pe Marte, preluat de roverul Perseverance, relatează AFP.

Agenția spațială americană a postat pe contul său de Twitter noi imagini capturate de robotul cu șase roți a zborului elicopterului Ingenuity din 30 aprilie, de această dată însoțite de sunet.

\uD83D\uDD0A\uD83D\uDD34 New sounds from Mars: Our @NASAPersevere rover caught the beats coming from our Ingenuity #MarsHelicopter! This marks the first time a spacecraft on another planet has recorded the sounds of a separate spacecraft.



\uD83C\uDFA7\uD83D\uDE81 Turn the volume up: https://t.co/o7zG6mQJzx pic.twitter.com/s8Hm3dhcgg