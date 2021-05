VIDEO Spectaculos și HD: Cercetătorii au realizat cea mai realistă simulare a procesului de formare stelară făcută vreodată

Rezultatul este o simulare uluitoare bazată pe modele matematice care le permite privitorilor să vadă din toate părțile un nor de gaze colorat și apariția unor stele.Sistemul computațional numit STARFORGE (Star Formation in Gaseous Environments) este primul care simulează un întreg nor de gaze - de 100 de ori mai masiv decât era posibil anterior și plin de culori vibrante - o creșă stelară.Acesta este de asemenea primul care simulează simultan formarea unor stele precum și evoluția și dinamica lor, incluzând de asemenea jeturi, radiații, vânturi stelare și activitatea unor supernove apropiate.Deși alte simulări anterioare au încorporat aceste tipuri de fenomene, STARFORGE le-a pus împreună pentru a simula cum diferitele procese interacționează între ele și cum aceste interacțiuni afectează formarea stelară.Cercetătorii speră că laboratorul virtual îi va ajuta să răspundă la mai multe întrebări care le dau bătăi de cap oamenilor de știință, printre acestea numărându-se de ce procesul de formare stelară este atât de lent și ineficient sau de ce stelele tind să se formeze în roiuri.„Oamenii simulează de câteva decenii formarea stelară dar STARFORGE este un salt cuantic ca tehnologie”, afirmă profesorul Michael Grudić de la Universitatea Northwestern din Statele Unite și unul dintre autorii proiectului.„Alte modele au putut să simuleze doar o bucată minusculă a norului în care se formează stelele - nu întregul nor la rezoluție înaltă. Fără a vedea imaginea de ansamblu am putea rata numeroși factori care ar putea influența rezultatul”, explică acesta.