Astronomii au observat în doar zece zile două coliziuni între o gaură neagră și o stea neutronică

”Este prima oară când am putut detecta coliziunea dintre o gaură neagră și o stea neutronică oriunde în Univers”, spune Patrick Brady, purtătorul de cuvânt la LIGO Scientific Collaboration. Detectorul LIGO — Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory este cel cu ajutorul căruia, în toamna lui 2015, au fost observate în premieră undele gravitaționale.Descoperirea de acum aduce noi informații despre sistemele binare de stele care se găsesc în Univers, dar ridică și o întrebare: de ce nu am descoperit o astfel de pereche în galaxia noastră? Astronomii se așteptau să găsească o stea neutronică ce orbitează în jurul unei găuri negre, însă în aproape jumătate de secol de observații nu au descoperit așa ceva în Calea Lactee.În trecut a fost detectată coliziunea dintre două găuri negre, dar și dintre două stele neutronice, dar niciodată până acum o ciocnire dintre o stea neutronică și o gaură neagră.O stea neutronică este un corp format din neutroni extrem de condensați, după explozia unei supernove. Se estimează că o linguriță de material dintr-o stea neutronică ar cântări în jur de 4 miliarde de tone.Supernova este o explozie luminoasă violentă la capătul existenței unei stele masive. Găurile negre sunt obiecte extrem de dense, cu o forță gravitațională atât de puternică, încât orice obiect care trece la o anumită distanță de ele este captat, inclusiv lumina.Atât steaua neutronică, dar și gaura neagră sunt de dimensiuni extraordinare, însă găurile negre sunt mai masive decât stelele neutronice.În urma unei coliziuni între obiecte atât de masive se petrec oscilații ale curburii spațiu-timp care se propagă la mare distanță de punctul de formare. Aceste oscilații au fost detectate de astrofizicieni.Prima coliziune a fost detectată pe 5 ianuarie și a fost între o gaură neagră de 6,5 ori mai masivă decât Soarele și o stea neutronică de 1,5 ori mai masivă decât Soarele. A doua coliziune, detectată zece zile mai târziu a implicat o gaură neagră cu masă de 10 ori mai mare decât Soarele și o stea neutronică de două ori mai mare decât Soarele.Steaua neutronică este cea mai densă stea și reprezintă miezul colapsat al unei stele gigantice. Stelele neutronice sunt formate în urma exploziilor unor supernove, care reprezintă finalul "vieţii" unei stele de mărime medie. Aceste stele sunt cele mai dense obiecte solide observabileAceste detecții au fost incluse într-o lucrare publicată în Astrophysical Journal Letters și aduc noi date în domeniul astronomiei gravitaționale.Vivien Raymond, profesor la Cardiff University, spune că aceste rezultate surprinzătoare sunt ”fantastice” ”Trebuie să mergem la planșa de desen și să ne refacem teoriile (...) Din nou am învățat o lecție; când bănuim ceva, de obicei se dovedește după un timp că ne-am înșelat, așa că mereu trebuie să fim cu mintea deschisă și să vedem ce ne spune Universul”, spune ea.Surse: BBC, New York Times