VIDEO William Shatner, actorul care l-a jucat pe căpitanul Kirk din Star Trek a ajuns în spațiu cu o rachetă Blue Origin. De ce momentul este unul important

Shatner a a jucat rolul căpitanului Kirk din Star Trek între 1966 și 1969 în seria ”Where No Man Has Gone Before”. La 52 de ani de la acest rol, Shatner ajunge în spațiu, într-o misiune reală, a doua cu echipaj uman efectuată de Blue Origin. Totul a durat 10 minute, iar la bordul rachetei New Shepard au fost patru persoane.









Acest al doilea zbor efectuat de la baza din West Texas vine la nici trei luni după zborul în care Jeff Bezos a ajuns la peste 100 km deasupra Terrei. Bezos este mare fan Star Trek, serial care l-a fascinat încă din primii ani de viață.

”Mi-ați dat cea mai profundă experiență pe care mi-aș fi putut-o imagina. Sunt foarte, foarte emoționat după ce s-a întâmplat, este extraordinar și sper să nu-mi revin niciodată. Vreau să păstrez ce simt acum și să nu pierd nimic”, a spus Shatner, în vârstă de 90 de ani.









Anul 2020 este unul istoric fiindcă, în premieră, numărul celor trimiși în spațiu de companii private a fost mai mare decât cel al astronauților profesioniști trimiși de NASA. Tendința va continua, mai ales că SpaceX, Blue Origin și Virgin Galactic vor să trimită mult mai mulți oameni în 2022 în spațiu. Primele misiuni au fost un succes și altele mai complexe sunt în pregătire.

Misiunea de acum este a șasea din acest an în care o companie privată trimite în spațiu astronauți amatori care nu au fost pregătiți de NASA.Trebuie menționat aici că este o mare diferență între zborurile suborbitale de 10-11 minute făcute de Blue Origin și Virgin Galactic și zborul orbital realizat de SpaceX cu patru oameni la bord, zbor ce a durat trei zile și a atins o altitudine de peste 500 km, fiind un zbor orbital. Aceste zboruri orbital necesită mai multă energie și rachete mai puternice, iar un bilet costă de ordinul zecilor de milioane de dolari, față de sute de mii de dolari, cât este ”biletul” la un zbor suborbital de 10 minute.Încă trei zboruri ar trebui să mai fie realizate anul acesta cu astronauți amatori la bord, astfel că numărul celor care vor fi ajuns însă spațiu ar putea fi de 30.În racheta New Shepard, alături de Shatner, au fost Chris Boshuizen, Audrey Powers și Glen de Vries.