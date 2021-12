FOTO AUDIO Sonda Juno a trimis noi imagini uimitoare cu Jupiter și sunete scose de luna Ganymede / Ce a remarcat o savantă care cercetează de obicei oceanele Pământului

Misiunea Juno a NASA, care a început să orbiteze Jupiter în iulie 2016, a efectuat recent cel de-al 38-lea zbor în apropierea gigantului gazos. Misiunea a fost extinsă la începutul acestui an, fiind adăugat un survol al lunii Ganymede, lună a lui Jupiter, în ce a avut loc iunie.Datele și imaginile obținute în urma acestor survoluri rescriu tot ceea ce știm despre Jupiter, a declarat Scott Bolton, cercetător principal al misiunii Juno de la Southwest Research Institute din San Antonio.Bolton a dezvăluit 50 de secunde de sunete înregistrate atunci când Juno a zburat pe lângă Ganymede în timpul verii.Clipul audio al lunii iupiteriene a fost creat de undele radio electrice și magnetice produse de câmpul magnetic al planetei și captate de instrumentul Waves al navei spațiale, conceput pentru a detecta aceste unde. Sunetele parcă sunt de pe o stranie coloană sonoră a unui vechi film SF."Dacă ascultați cu atenție, puteți auzi schimbarea bruscă la frecvențe mai înalte pe la mijlocul înregistrării, ceea ce reprezintă intrarea într-o regiune diferită din magnetosfera lui Ganymede", a explicat Bolton.Echipa Juno continuă să analizeze datele obținute în urma survolării lui Ganymede. În acel moment, Juno se afla la aproximativ 1.000 de kilometri de suprafața lunii și trecea cu o viteză de 67.000 kilometri pe oră.Echipa a dezvăluit, de asemenea, noi imagini uimitoare care seamănă cu niște cărți poștale artistice ale atmosferei învolburate a lui Jupiter."Puteți vedea cât de incredibil de frumos este Jupiter", a declarat Bolton. "Este cu adevărat o paletă de artist. Este aproape ca o pictură a lui Van Gogh. Vedeți aceste vârtejuri incredibile și nori învolburați de diferite culori".Aceste imagini uimitoare din punct de vedere vizual au rolul de a ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine Jupiter și numeroasele sale mistere.Fotografiile ciclonilor de la polii lui Jupiter au intrigat-o pe Lia Siegelman, un om de știință care lucrează cu echipa Juno și care studiază de obicei oceanele Pământului.Ea a văzut asemănări între dinamica atmosferică a lui Jupiter și vârtejurile din oceanele Pământului."Când am văzut bogăția turbulențelor din jurul ciclonilor iovieni, cu toate filamentele și vârtejurile mai mici, mi-a amintit de turbulențele pe care le vezi în ocean în jurul vârtejurilor", a declarat Siegelman, oceanograf și cercetător postdoctoral la Scripps Institution of Oceanography din cadrul Universității California."Acestea sunt deosebit de evidente în imaginile de satelit de înaltă rezoluție ale vârtejurilor din oceanele Pământului, care sunt dezvăluite de înmulțirea planctonului care acționează ca un indicator al curenților", a adăugat ea.