Marți, 28 Iunie 2022

Ionut Baias • HotNews.ro

Miercuri a avut loc prima lansare Ariane 5 a anului, venita dupa succesul misiunii JWST in decembrie 2021. Ariane 5 a ajuns astfel la misiunea cu numarul 113, potrivit Space Alliance.

Ariane 5 Foto: youtube.com

Noua Ariane 6 era asteptata sa intre in serviciu anul acesta, dar debutul sau a fost amanat pentru inceputul lui 2023 si nu ar fi nici o surpriza sa se duca si mai departe.

Zborul cu indicativul VA257 a folosit versiunea cea mai puternica a lansatorului european, ECA+. Doi sateliti de telecomunicatie au fost ridicati intr-o orbita 250 km x 35786 km x 6 grade inclinatie dupa 28 si respectiv 39 de minute: MEASAT-3d si GSAT-24.

MEASAT-3d a fost construit de Airbus pentru concernul malaezian Measat. Un satelit Eurostar 3000 cu greutate de 5.6 tone, el vine echipat cu transpondere in banda C, Ku si Ka. Suplimentar un serviciu in banda L pentru monitorizarea traficului aerian sud coreean in cadrul sistemului Korea Augmentation Satellite System (KASS).

Pentru urmatorii 18 ani el va opera in regiunea Asia-Pacific, la 91.5 longitudine estica, acolo unde mai sunt satelitii MEASAT-3a si MEASAT-3b.

GSAT-24 este primul dintr-o flota noua de sateliti de telecomunicatie ce vor fi operati de NewSpace India Limited, o societate public-privata desprinsa din ISRO, Agentia Spatiala Indiana.

Este o platforma I-3k, cu greutate de 4.1 tone. In mod normal ISRO lanseaza satelitii de telecomunicatie mai mici la bordul rachetei sale mari GSLV intre timp modernizata in intregime cu componente indigene (ultimul de acest fel GSAT 29, lansat in noiembrie 2018).

GSAT -24 este usor peste limita de transport in GTO a lui GSLV si in plus nu trebuie sa uitam ca fiabilitatea rachetei indiene nu este cea mai buna (in contradictie cu fratele mai mic PSLV care a realizat o sumedenie de zboruri inclusive pentru clienti internationali); de aceea nu trebuie sa ne surprinda ca GSAT-24 a fost mutat pe Ariane 5.

India are o colaborare foarte buna cu industria spatiala europeana, oferind si in acelasi timp primind servicii de lansare (colaborare care a inceput in 1981, GSAT-24 fiind satelitul cu numarul 25 lansat de o racheta Arianespace), potrivit Space Alliance.