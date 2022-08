SPATIUL Duminică, 14 August 2022, 10:56

Ionut Baias • HotNews.ro

O nouă analiză a datelor seismice obținute de misiunea InSight de pe Marte a NASA a scos la iveală câteva surprize de proporții. Prima surpriză: primii 300 de metri din subsolul de la locul de aterizare de lângă ecuatorul marțian conțin doar puțină gheață, potrivit SciTechDaily.

In craterul Jezero, Marte Foto: NASA

"Am descoperit că scoarța lui Marte este slabă și poroasă. Sedimentele nu sunt bine cimentate. Și nu există gheață sau nu există prea multă gheață care să umple spațiile poroase", a declarat geofizicianul Vashan Wright de la Scripps Institution of Oceanography din cadrul Universității California San Diego.

Wright și trei coautori și-au publicat analiza la 9 august 2022, în revista Geophysical Research Letters.

"Aceste constatări nu exclud faptul că ar putea exista granule de gheață sau mici bile de gheață care nu cimentează alte minerale", a declarat Wright. "Întrebarea este cât de probabil este ca gheața să fie prezentă sub această formă?".

Cea de-a doua surpriză contrazice o teorie de frunte despre ce s-a întâmplat cu apa de pe Marte. Se crede că planeta roșie ar fi putut găzdui oceane de apă la începutul istoriei sale.

Mulți experți au suspectat că o mare parte din acea apă a devenit parte din mineralele care alcătuiesc cimentul subteran. De asemenea, apa poate intra în minerale care nu acționează ca un ciment.

Cu toate acestea, subsolul necimentat elimină o modalitate de a păstra urme ale vieții sau ale activității biologice, a spus Wright.

Lipsa sedimentelor cimentate sugerează o penurie de apă în cei 300 de metri de sub locul de aterizare a lui InSight, în apropiere de ecuator. Temperatura medie sub zero grade la ecuatorul lui Marte ar fi suficientă pentru a îngheța apa dacă aceasta s-ar afla acolo.

Mulți oameni de știință au suspectat de mult timp că subsolul marțian ar fi plin de gheață. Teoriile lor s-au risipit acum. Cu toate acestea, la polii marțieni au rămas straturi mari de gheață și gheață înghețată la sol.

"În calitate de oameni de știință, ne confruntăm acum cu cele mai bune date, cu cele mai bune observații. Iar modelele noastre au prezis că ar trebui să existe încă sol înghețat la acea latitudine, cu acvifere dedesubt", a declarat Manga, profesor și președinte al catedrei de științe ale Pământului și planetare de la UC Berkeley.

În 2018, nava spațială InSight a aterizat pe Elysium Planitia, o câmpie plană, netedă, în apropierea ecuatorului marțian. Instrumentele sale au inclus un seismometru care măsoară vibrațiile provocate de cutremurele de pe Marte și de prăbușirea meteoriților.

Oamenii de știință doresc să sondeze subsolul deoarece, dacă există viață pe Marte, acolo s-ar afla. Nu există apă lichidă la suprafață, iar viața din subsol ar fi protejată de radiații. (integral pe SciTechDaily)