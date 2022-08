SPATIUL Miercuri, 17 August 2022, 10:54

În timp ce citiți aceste rânduri, pe orbita Pământului se află nu unul, ci două avioane spațiale misterioase, despre care nu știm ce fac acolo sus. Știm doar când au ajuns pe orbită, le știm dimensiunile și mai știm că unul aparține Statelor Unite, iar celălalt a fost lansat din China.

Imagine de la lansarea X-37B Foto: Profimedia Images

X-37B este numele avionului spațial american, acesta este unul dintre puținele detalii pe care la cunoaștem. Îi spun avion spațial pentru că are aripi și revine planând spre pista de aterizare, chiar dacă lansarea se face cu o rachetă (Atlas V sau Falcon 9); am putea la fel de bine să îi spunem navetă spațială, din moment ce face naveta între Pământ și spațiu, dar nici nu vreau să-l confundăm cu fostele navetele spațiale americane, pentru că X-37B nu are echipaj la bord.

Nici nu ar avea cum, având în vedere că este mult mai mic decât fostele navete spațiale, de fapt e atât de mic încât ar încăpea în cala navetelor (îi cunoaștem dimensiunile indirect, pentru că știm că el încape, cu tot cu aripi, în conul protector al rachetelor cu care a fost lansat până acum).

Zvonurile spun că există două astfel de vehicule, construite de Boeing pentru Forțele Aeriene ale SUA, transferate ulterior Forțelor Spațiale (ramura nou-creată a forțelor armate americane), însă niciodată nu au fost ambele vehicule americane în spațiu.

Acest lucru îl știm cu siguranță, pentru că nu prea se poate ascunde o lansare de rachetă orbitală, așadar cunoaștem cel puțin când au fost lansate vehiculele X-37B, dar și când au revenit la sol (surprinzător, dar avem imagini și chiar clipuri video cu aterizarea acestor vehicule). În prezent se află în desfășurare a 6-a misiune X-37B, vehiculul fiind lansat în 17 mai 2020 de o rachetă Atlas V, misiune care este și cea mai longevivă și mai complexă, recordul precedent fiind de 780 de zile petrecute de un vehicul X-37B pe orbită.

Am spus complexă pentru că de această dată și NASA are două experimente la bordul vehiculului și este pentru prima dată când în partea posterioară X-37B are atașat un modul de serviciu, pentru a-i extinde plaja experimentelor pe care le poate derula. Asta pe lângă experimentele obișnuite, derulate și în misiunile trecute, găzduite în cala vehiculului și care puteau fi expuse condițiilor din spațiu prin deschiderea a două uși din partea superioară (există imagini surprinse de la sol, de astronomi amatori, care par să confirme acest lucru —pentru că oricât de secretă ar fi misiunea, este imposibil să ascunzi un obiect lung de 9 metri pe orbita terestră joasă).

Din China însă, informațiile sunt mult mai puține

Din China însă, informațiile sunt mult mai puține. O lansare a unei rachete Changzheng-2F din septembrie 2020 (un tip de rachetă folosit rar, aproape exclusiv pentru lansări ale capsulei Shenzhou, cu echipaj la bord) a lansat, se pare, primul avion spațial al Chinei, care după doar două zile a revenit pe pista unei baze militare de la Lop Nur, una dintre cele mai lungi piste de aterizare din lume.

Însă nu avem nici un fel de imagini, nici cu lansarea rachetei, nici cu misteriosul vehicul. Știm doar că Changzheng-2F poate urca până la 8.4 tone pe orbită terestră joasă și că treapta superioară are un diametru de 4.2 metri. În 4 august 2022, o altă lansare a unei rachete Changzheng-2F trimitea pe orbită un al doilea avion spațial chinezesc (sau același de anul trecut, în a doua sa misiune, nu avem de unde să știm cum stau lucrurile exact).

Cert este că la mai mult de 2 săptămâni după lansare, avionul spațial încă este pe orbită (346 km perigeu, 593 km apogeu, înclinație orbitală 50 de grade —detalii pe care le cunoaștem din observațiile astronomilor amatori, dar și din datele publice, oferite de Forțele Spațiale Americane). Spuneam că nu avem imagini cu avionul secret, dar tot le-a scăpat chinezilor ceva: cele două jumătăți ale conul protector al vehiculului, desprinse la scurt timp după lansare, se pare că s-au prăbușit într-o zonă locuită și... au fost expuse în curtea unei școli.

Până s-au prins cei de acolo despre ce este vorba, imaginile au ajuns online, de unde, așa cum se știe, este imposibil să le mai retragi. Se poate observa cum conul protector este ușor modificat față de versiunea sa standard, pentru a putea acomoda aripile vehiculului. Când va ateriza avionul spațial chinezesc? Rămâne de văzut, astronomii amatori sunt atenți la orice modificare a orbitei vehiculului, iar constelațiile de sateliți comerciali de observare a suprafeței Pământului stau cu camerele ațintite spre Lop Nur, care este cu siguranță un punct de interes și pentru sateliții de spionaj ai SUA, pentru a detecta orice indicii care ar putea preceda aterizarea.

Este avionul spațial chinezesc o replică a celui american, X-37B, la fel cum naveta spațială Buran, care se dorea o replică a navetei spațiale americane? Posibil. Pot cele două avioane să fie folosite drept arme, în cazul unui conflict militar? Puțin probabil, pentru că, la fel ca în cazul navetelor spațiale, acest lucru nu ar fi deloc practic.

Ele reprezintă, cel mai probabil, două platforme militare pentru experimente desfășurate în secret în spațiul cosmic (diverși senzori pentru viitori sateliți, propulsoare de nouă generație, studiul comportării unor materiale în condițiile din spațiu; au fost chiar sateliți lansați dintr-un vehicul X-37B), dar nu este exclusă nici posibilitatea că aceste vehicule să fie dotate cu aparatură de spionaj.

Misiunea lor rămâne învăluită în mister, dar faptul că sunt vehicule orbitale reutilizabile, care revin pe Pâmânt pe o pistă de aterizare, le face să fie niște aparate de zbor fascinate, dincolo de apartenența lor la structurile militare speciale.