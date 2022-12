SPATIUL Joi, 29 Decembrie 2022, 12:52

Claudiu Tănăselia

​Astăzi, la ora 06:43 (ora României), de la centrul spațial Xichang, o rachetă chinezească Changzheng-3B lansa cu succes pe orbită satelitul experimental Shiyan-10-02. A fost a 64-a lansare orbitală din China și a 458-a lansare pentru o rachetă din familia lansatoarelor chinezești guvernamentale Changzheng.

Pentru programul spațial chinezesc, 2022 a fost un an excelent: este pentru prima dată când China a lansat 64 de rachete într-un singur an, iar cele două eșecuri înregistrate au fost ale unor lansatoare private, aflate la început de drum: toate cele 54 de lansări guvernamentale s-au încheiat cu succes. Iar asta vine după un record stabilit anul trecut, când China a încheiat anul cu 52 de lansări orbitale reușite.

Însă pe primul loc în 2022, la fel ca în anii trecuți, se plasează Statele Unite, cu un număr de 86 de lansări, din care 2 eșecuri (ambele ale companiei Astra). Din cele 84 de lansări reușite, 59 sunt ale companiei SpaceX, cum probabil v-ați așteptat. Este incredibil ritmul celor de la SpaceX, care au reușit, în medie, să lanseze o rachetă Falcon 9 la fiecare 6 zile.

Din păcate, nu am reușit să vedem debutul Starship în acest an, dar am văzut o nouă lansare a rachetei Falcon Heavy, care va reveni și în 2023 pe rampa de lansare. Însă cea mai spectaculoasă și așteptată lansare orbitală din 2022 a fost cea a rachetei SLS, singurul lansator supergreu activ în acest moment, capabil să trimită o capsulă cu echipaj spre orbita Lunii. SLS a detronat astfel Falcon Heavy și a devenit cea mai puternică rachetă activă.

Pe locul trei în 2022 se plasează Rusia, care a lansat 21 de rachete orbitale fără să înregistreze vreun eșec.

India și Japonia, noile pretendente în cursa spațială

Pe locul 4, la mare distanță, urmează Europa (adică lansările companiei Arianespace, ceea ce înseamnă rachetele Ariane 5 și Vega), cu 5 lansări reușite și un eșec, cel al rachetei Vega-C din 21 decembrie. Din păcate, chiar dacă a fost primul eșec al variantei Vega-C, a fost al 3-lea eșec din ultimele 8 lansări Vega, un palmares deloc de invidiat al lansatorului european de calibru ușor.

India a avut în acest an 5 lansări orbitale, din care una s-a încheiat cu un eșec: este vorba despre debutul rachetei SSLV, un lansator de calibru ușor al Indiei, care vine în completarea lansatoarelor mai grele PSLV și GSLV.

Japonia se află în tranziție în această perioadă, lansatorul H2 urmează să fie înlocuit cu o variantă nouă, H3, care urmează să debuteze anul viitor. Așa că Japonia a avut o singură lansare în 2022, cea a rachetei de calibru ușor Epsilon, care din păcate s-a încheiat cu un eșec.

Clasamentul este încheiat de Iran și Coreea de Sud, fiecare cu câte o lansare reușită: racheta iraniană Quased, dezvoltată de forțele armate, a reușit să plaseze pe orbită satelitul de mici dimensiuni Noor-2, în timp ce Coreea de Sud a reușit, din a doua încercare, să lanseze racheta Nuri, proiectată și dezvoltată în totalitate cu resurse proprii (după ce anul trecut, primul zbor inaugural al acestei rachete s-a încheiat cu un eșec).

Ce va aduce 2023 în privința lansărilor orbitale

În 2022, un total de 8 națiuni au reușit 178 lansări orbitale și 7 eșecuri, considerând Europa ca o singură entitate (având în vedere că este vorba despre doar trei lansatoare, Ariane 5, Vega și Vega-C), o creștere semnificativă față de anul trecut, când s-a înregistrat un alt record (în 2021 au avut loc 135 de lansări reușite, dar 10 eșecuri).

Anul 2023 se anunță a fi cel puțin la fel de interesant din acest punct de vedere: deși nu vom vedea o nouă lansare SLS, este așteptat debutul orbital al Starship, dar și al lansatorului Vulcan, propulsat de motoarele BE-4, livrate de compania Blue Origin. În același timp, este puțin probabil ca ritmul lansărilor Falcon 9 să încetinească.

Noua rachetă japoneză H3, dar și noul lansator european Ariane 6 sunt așteptate să debuteze anul viitor (deși este posibil ca debutul Ariane 6 să fie amânat pentru 2024).

Racheta Electron va începe să folosească rampa de lansare de la Wallops, de pe coasta de est a Statelor Unite, iar RS1, Terran-1 sau RFA One sunt rachete de calibru ușor care se pregătesc și ele de debut în 2023 (RFA One fiind o rachetă europeană, proiectată și dezvoltată de compania germană Rocket Factory Ausburg). În prima jumătate a anului vom vedea și ultima lansare a racehtei Ariane 5, care va trimite sonda europeană JUICE spre sistemul jovian.

