SpaceX a reușit să lanseze Starship, cea mai mare rachetă din lume, însă testul nu a fost un succes, fiindcă ambele trepte ale rachetei au explodat la trei minute după lansare și au căzut pe Pământ. Partea bună este că explozia s-a produs la mare înălțime și nu pe rampa de lansare.

Cele două elemente NU s-au separat, racheta a început să se învârtă, a explodat și apoi a căzut spre Pământ. Un plus a fost faptul că racheta a putut fi lansată, însă nu au putut fi testate motoarele și nici nu s-a putut vedea dacă cele două trepte pot reveni cu bine Terra, în punctele vizate.

Cele două trepte NU s-au separat cum ar fi trebuit și ambele segmente au explodat și au căzut spre Terra

Racheta Starship a fost lansată. La un minut după acel moment viteza era de 700 km/h.

Racheta Starship NU a fost lansată. Cronometrul a fost oprit cu 40 de secunde înainte. Nu s-a anunțat de ce, dar se așteaptă informații despre viitorul termen.

S-a terminat alimentarea cu combustibil. Cu opt secunde înainte de lansare motoarele vor începe să pornească.

Cu opt minute înainte de lansare totul pare să fie ok din punct de vedere tehnic. Se apropie de sfârșit alimentarea.

Continuă alimentarea cu metan și oxigen lichid. Starship va fi lansată cu peste 4 milioane de tone de combustibil „la bord”.

SpaceX spune că totul pare să fie în regulă cu racheta și lansarea este programată la 16.28, conform planului.

Lansarea este programată pentru ora 8.28 (16.28 ora României) la baza de la Boca Chica (Texas), iar nava Starship ar trebui să revină pe Terra la 9.58 ( 17.58 ora României).

Sistemul este format din două părți: Starship este nava spațială/treapta superioară (cu șase motoare Raptor), iar Super Heavy este boosterul/treapta principală, cu 33 de motoare Raptor, de care este nevoie pentru a scăpa de atracția gravitațională a Pământului.

La mai puțin de 3 minute după lansare, segmentul Super Heavy ar fi trebuit să se desprindă de Starship, iar Super Heavy ar fi trebuit să mai zboare încă șase minute și să cadă apoi controlat în apele din Golful Mexic, la 32 km de Boca Chica.

Planul era așa: nava Starship își va continua ascensiunea după desprinderea de Super Heavy, dar NU va efectua o orbită completă în jurul Terrei, ci va atinge o altitudine maximă de 234 km și apoi ar trebui să revină cu bine în ocean, undeva în zona insulelor Hawaii (la 225 km de Oahu, Hawaii). Starship va reintra în atmosferă la 77 minute de la lansare și la 90 de minute ar trebui să aterizeze în ocean. Starship va atinge o viteză maximă de 26.000 kmh.

Viitoare versiuni ale acestei rachete - mai puternice și mai performante - ar trebui să ducă oameni pe Lună după 2025 și spre Marte, probabil după 2035.

Racheta a fost alimentată cu metan lichid (CH4) și cu oxigen lichid (LOX). Metanul este combustibilul, iar oxigenul acționează ca oxidant, substanță care să permită arderea carburantului. Combinația este denumită „methalox”.

Treapta principală SuperHeavy are 70 metri înălțime, iar nava Starship are 50 de metri înălțime. Întregul sistem are 120 metri înălțime. Spre comparație, racheta SLS a NASA are 98 metri înălțime, iar racheta din programul lunar Apolo, Saturn V, avea 111 metri înălțime.

Niciuna dintre componente NU va fi recuperată la această misiune, ci SpaceX vrea să dovedească faptul că Super Heavy, treapta cu 33 de motoare Raptor, poate face o aterizare lină (soft landing) și se va menține câteva secunde înainte să pice în ocean. Un moment cheie va fi cel în care cele două componente se vor desprinde, la aproape trei minute de la lansare. O întrebare va fi și dacă Starship va rezista cu brio la temperaturile înalte de la reintrarea în atmosferă.

Ideea principală este de a culege date pentru ca prototipurile viitoare să fie mai bine realizate, mai ales că la misiunile viitoare ideea este ca ele să fie recuperate.

Pe viitor planul este ca treapta principală să revină lângă turnul de lansare care va fi echipat cu două brațe care să imobilizeze treapta Super Heavy.

Până acum, componentele sistemului au fost testate separat: unele au revenit cu succes la sol, alte prototipuri au explodat spectaculos. Nava Starship a făcut un test suborbital, până la 10 km altitudine.

Elon Musk spunea duminică faptul că testul este unul „foarte riscant”. ”Este vorba despre primul zbor al unei rachete imense, foarte complexe”.

Musk anunțase în septembrie 2018 numele Starship, vorbind despre structura sistemului cu care, în viitorul îndepărtat, în versiuni mai puternice ale rachetei, oamenii ar putea ajunge pe Marte. Până acum cinci ani, viitoarea rachetă era cunoscută sub numele Big Falcon Rocket (BFR).