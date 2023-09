SPATIUL Vineri, 22 Septembrie 2023, 12:39

Sonda Osiris Rex va trimite duminică spre Terra capsula cu mostre de pe Bennu, dar nu-și va termina „treaba”, ci va începe o nouă misiune, una care va dura șase ani și se va termina foarte aproape de Terra. Ținta este Apophis, un asteroid cu poveste lungă. Despre Apophis s-a scris mult și în mod exagerat că ar putea să facă ravagii în 2029 sau 2068, dar nu are cum să se întâmple nimic.

Un asteroid aproape de Terra - ilustratie Foto: Martina Badini, Dreamstime.com

Osiris vine de pe Bennu și pleacă iar la drum lung

La 20 de minute după ce va da drumul capsulei cu mostre aduse de la 2 miliarde de km, de pe asteroidul Bennu, sonda Osiris Rex își va porni motoarele pentru a-și schimba traiectoria, iar numele misiunii se schimbă în OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Sonda poate să mai facă încă o misiune spațială, deoarece mai are mult combustibil.

Obiectivul este de a survola cât mai aproape posibil asteroidul Apophis, cel care în 2029 va ajunge la numai 32.000 km de Terra. Sonda va face un ocol foarte lung, dar se va apropia de Apophis când asteroidul va fi foarte aproape de Terra, peste șase ani.

Sonda Osiris Rex nu trebuie să se ciocnească de Apophis, ci să ajungă cât mai aproape de el și să-l observe cu instrumentele sale, pentru a vedea ce schimbări se produc la suprafața asteroidului când el este atât de aproape de Terra. Se va încerca, cu ajutorul propulsoarelor sondei, și dislocarea unor mici cantități de praf și pietricele de la suprafața lui Apophis, pentru a putea fi studiate atunci. NU sunt planuri de a aduce mostre din el pe Terra.

Apophis, asteroidul care nu va distruge Terra

Temutul Apophis, asteroidul botezat după zeul egiptean al răului şi distrugerii, nu va prezenta niciun pericol de coliziune cu Terra pentru cel puțin 100 de ani de acum înainte, au anunțat în martie 2021 cei de la NASA și de la Agenția Spațială Europeană care l-au și scos de pe lista de risc ce conține asteroizii care ar putea să intre în coliziune cu planeta noastră.

Acest asteroid a provocat rumoare după ce oamenii de ştiinţă au anunţat descoperirea sa, în 2004, pentru că exista un mic risc ca acest uriaş bolovan cosmic să se ciocnească cu Pământul în 2029. Ulterior, după analiza traiectoriei acestui asteroid, cercetătorii au ajuns la concluzia că NU avem, cel puţin deocamdată, de ce să ne facem griji.

Asteroidul are un diametru de 340-370 m, ceea ce înseamnă mai mult de trei terenuri de fotbal.

Apoi s-a vehiculat îndepărtatul an 2068 ca moment ce ne-ar putea pune în pericol, dar cei de la ESA au explicat faptul că cele mai recente calcule arată nu doar că 2068 nu va prezenta niciun pericol, ci și că Apophis nu are cum să se ciocnească cu Terra pentru cel puțin 100 de ani. Cu siguranță că până prin 2121 se vor face noi calcule și vor fi funcționale și metode sofisticate de schimbare a traiectoriei asteroizilor.

Această îngrijorare rezultată după primele observaţii ale asteroidului au dus la alegerea numelui Apophis - demonul şarpe din mitologia egipteană care întrupa răul şi haosul.