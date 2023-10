SPATIUL Miercuri, 11 Octombrie 2023, 18:02

​Cum sunt pietrele de pe Bennu? NASA arată miercuri mostrele aduse de pe asteroid de către misiunea Osiris Rex care a durat șapte ani. Este așteptat să aflăm și detalii despre compoziția rocilor și despre istoria îndepărtatului asteroid de pe care NASA a reușit să aducă eșantioane nesperat de consistente. Conferința NASA este în desfășurare, de la ora 18.

Mostre de pe Bennu Foto: NASA

18.50: Bennu este visul oricărui astrobiolog. Am ales asteroidul corect pentru a-l studia, spun cei de la NASA.

18.45 Carbonul este esențial din multe motive, iar la Bennu concentrația de carbon este extrem de mare, aproape 5%.

18.40: Eșantioanele, în afară de cele analizate în curând, vor fi păstrate pentru generațiile următoare, astfel încât să poată fi testate cu tehnologii sofisticate care încă nu au fost inventate, peste zeci de ani.

18.30: Mostrele vor fi analizate de peste 250 de cercetători, mai ales în SUA, Japonia și Canada. Mici fragmente vor ajunge și la trei muzee.

18.20: Bill Nelson, administrator al NASA: Zile precum cea de azi nu încetează să mă uimească. Am dovedit că am transformat imposibilul în posibil. Este mostra cea mai bogată în carbon pe care am adus-o vreodată pe Terra. Carbonul și apa sunt ingrediente esențiale pentru viață. Carbonul și moleculele de apă erau exact materialele pe care speram să le găsm.

Misiunea Osiris Rex a costat 1,2 miliarde dolari și a primit undă verde în 2011. Pregătirea ei a durat șase ani, la fel și misiunea în sine.

Capsula care a ajuns pe Terra pe 24 septembrie are mai multe containere ce a trebuit a fi deschise meticulos, pentru ca materialul adus de la sute de milioane de kilometri, de pe asteroidul Bennu, să nu fie contaminat.

A durat mai mult „despachetarea” și fiindcă în total au fost mai multe eșantioane de roci și pietre decât au crezut inițial cei de la NASA. „A fost cea mai bună problemă pe care am fi putut s-o avem”, au spus cei de la NASA, despre faptul că a fost mai mult material pietros în capsulă.

Analizele aprofundate au fost făcute la Johnston Space Center al NASA, în Houston. Imediat după ce a ajuns pe Terra, capsula cu mostrele a fost ținută pentru scurt timp într-o cameră sterilă la o bază militară din statul Utah.

Doar o mică parte dintre mostrele totale vor fi studiate în SUA sau oferite laboratoarelor de cercetare din alte părți ale lumii. „Grosul” mostrelor va fi păstrat pentru a fi analizat de generațiile viitoare, când vor exista aparate de analiză și mai performante.

Se crede că Bennu ar fi căpătat forma actuală după o coliziune petrecută în centura de asteroizi acum unu-două miliarde de ani.

Studiul asteroizilor ar putea să permită oamenilor de știință să înțeleagă mai bine formarea sistemului solar și modul în care Pământul a devenit locuibil. Asteroizii precum Bennu ar fi putut aduce pe Pământ compușii care au permis ulterior nașterea vieții, sunt de părere unii cercetători.

Este de așteptat ca NASA să anunțe o serie de caracteristici fizice, cum ar fi densitatea, culoarea și forma materialului - și dacă vorbim despre roci, pietricele, granule fine sau praf.

S-a descoperit că probele returnate în 2020 de misiunea japoneză Hayabusa2 - de la asteroidul Ryugu - conțin doi compuși organici, susținând ipoteza că obiecte cerești precum cometele, asteroizii și meteoriții, care au „bombardat” Pământul timpuriu, ar fi adus pe atunci și ingrediente primordiale ale vieții.

Bennu, un obiect ceresc foarte vechi

Bennu este neschimbat de miliarde de ani și este atât de vechi, încât calculele arată că s-ar fi format în primii zece milioane de ani din istoria de 4,5 miliarde de ani a sistemului nostru solar. Este un corp ceresc valoros fiindcă se estimează că mineralogia și compoziția chimică au rămas neschimbate față de începuturi.

Numele Bennu a fost dat asteroidului în 2013, de un copil de nouă ani din statul american North Carolina, copil care a câștigat concursul denumit „Name that Asteroid!”. Bennu era, la vechii egipteni, un zeu al soarelui, creației și renașterii.

Asteroidul a fost descoperit în 1999, iar numele Bennu este un mult mai prietenos decât „1999 RQ36”, cum s-a numit până atunci asteroidul.

În timpul misiunii, asteroidul i-a surprins deja pe oamenii de la NASA: suprafața sa s-a dovedit, în timpul colectării probelor, a fi mai puțin densă decât se așteptau.

Bennu este din categoria „Rubble pile asteroid” („aglomerare de resturi”), un asteroid care NU este un monolit, ci este format din multe bucăți mici de piatră ce sunt ținute împreună doar de forța slabă a gravitației.

Misiunea Osiris Rex a fost lansată acum șapte ani. Mai exact, în septembrie 2016 a fost lansată sonda Osiris-Rex care a ajuns doi ani mai târziu la asteroidul Bennu și timp de un an l-a cartografiat, iar cei de la NASA au ales apoi locul unde sonda a atins suprafața în încercarea de a lua mostre de sol. Pe 20 octombrie 2020 au fost culese cu succes mostrele, iar sonda a început în 2021 lungul drum către Terra.

Este prima dată când americanii aduc mostre de pe un asteroid, doar japonezii reușind până acum asta, în două misiuni, în 2010 și 2020. O mare diferență este că a ajuns pe Terra o cantitate de câteva zeci de ori mai mare decât a adus misiunea niponă Hayabusa2, în 2020.