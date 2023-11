SPATIUL Joi, 02 Noiembrie 2023, 08:44

​Conform unui articol publicat recent de AFP, compania chineză Chang Guang Satellite (CGSTL) a vândut, la începutul acestui an, pentru suma de 31 milioane de dolari, imagini satelitare companiei Nika Frut, o filială a Grupului Wagner. Nika Frut este o companie care, oficial, are ca activitate principală comerțul cu fructe.

Mercenari Wagner in Belarus Foto: Belarusian Defense Ministry via VoenTV / AP / Profimedia

CGSTL este prima și cea mai mare companie privată din China care produce și comercializează imagini detaliate ale suprafeței Pământului, folosind pentru acest lucru sateliții Jilin plasați, de regulă pe orbită heliosincronă. Sunt peste 100 astfel de sateliți lansați în ultimii ani, sateliți care formează una din cele mai complexe constelații orbitale dedicată observării suprafeței Pământului.

Deși este oficial o companie privată, CGSTL a primit în trecut sprijin financiar din partea guvernului de la Beijing. Compania speră ca până în 2025 să aibă o constelație de 300 de sateliți activi și acest lucru nu este deloc greu de realizat, având în vedere rata de lansare din ultimii ani.

Majoritatea sateliților Jilin au fost lansați până în prezent folosind rachete Changzheng (operate de China Aerospace Science and Technology Corporation, o instituție de stat, care construiește și lansează rachete pentru agenția spațială chineză), dar și lansatoare de mici dimensiuni (Kuaizhou, Hyperbola sau Ceres), operate de companii chinezești private sau pseudoprivate (ExPace, i-Space, respectiv Galactic Energy)

Orbita heliosincronă este o orbită care permite satelitului să treacă, în fiecare zi, la aceeași oră locală, deasupra aceluiași punct de pe suprafața Pământului. În acest fel, suprapunând informațiile obținute pe o perioadă mai lungă de timp, orbita heliosincronă devine un instrument important în supravegherea unei zone, pentru că astfel pot fi detectate mișcările de trupe, construcțiile noi sau alterarea peisajului ambiental. Este deci lesne de înțeles de ce imaignile obținute în acest fel pot să aibă o importanță strategică și tactică pentru grupări militare sau paramilitare.

CGSTL a ajuns pe lista sancțiunilor SUA după ce, se pare, a oferit informații satelitare sensibile companiei Nika Frut, afiliate cu Grupul Wagner. Practic Grupul Wagner a avut acces direct la imaginile oferite de doi astfel de sateliți de observare a suprafeței Pământului (Jilin-01 GF03D-12 și Jilin-01 GF03D-13), aceștia oferind imagini cu rezoluție mai mică de 1 metru/pixel.

Sateliții ar fi fost folosiți de Grupul Wagner pentru a obține informații din diverse țări africane, dar și despre zona de conflict din Ucraina sau chiar Rusia, ceea ce ne face să ne întrebăm în ce măsură aceste informații au fost folosite de Prigojin în insurecția din vara acestui an și dacă Beijingul a avut informații despre această operațiune înaintea unor oficiali ruși.

Pe de altă parte, Grupul Wagner s-ar fi văzute nevoit să caute astfel de informații satelitare în afara Rusiei, pentru că industria spațială rusă nu poate construi mai mult de câțiva zeci de sateliți în fiecare an, un număr insuficient pentru a susține sectorul civil, academic și militar. Aproximativ 2400 de sateliți au fost lansați deja în acest an, însă dintre aceștia, un procent foarte mic (aproximativ 2%) îl reprezintă numărul sateliților rusești. Iar în prezent, Rusia are pe orbită aproximativ 220 de sateliți activi, ceea ce înseamnă 2.5% din numărul total de sateliți activi (aproape 9000, din care peste jumătate sunt sateliți Starlink).

CGSTL nu este prima companie chineză din domeniul spațial acuzată de legături cu Grupul Wagner: la începutul anului și compania Spacety a ajuns pe o listă neagră a administrației americane, tot pentru că ar fi furnizat imagini satelitare mercenarilor ruși, la fel cum ar fi făcut și Beijing Yunze Technology sau Hyde Aerospace Technology.