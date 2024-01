UPDATE Vineri, 19 Ianuarie 2024, 17:33

0

Un modul spațial japonez a aselenizat vineri seară cu un grad de precizie nemaiîntâlnit până acum, potrivit AFP și Reuters. Agenția Spațială Japoneză confirmă că are legătura cu nava „Slim”.

Unul dintre micii roboti pe care misiunea japoneza ii va pune pe Luna Foto: Handout / AFP / Profimedia

Modulul SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), care orbitează în jurul Lunii de la sfârșitul lunii decembrie, și-a început coborârea cu o viteză de aproximativ 1.700 de metri pe secundă. Coborârea a durat aproximativ douăzeci de minute.

Va dura maxim o lună pentru a se verifica dacă aselenizarea a fost realizată la nivelul de precizie vizat, spune Agenția Spațială Japoneză.

Japonia a devenit vineri a cincea țară care pune o sondă pe Lună.

Sonda a fost lansată în septembrie, cu o rachetă japoneză H-2A.

Japonia nu are buget precum SUA sau China la programul spațial, însă a reușit să aducă mostre de pe doi asteroizi și are planuri de a duce și oameni în spațiu. Japonia are în plan și misiuni comune cu India.

Scurt istoric

Modulul denumit SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) și poreclit „Moon Sniper” ar trebui să aselenizeze cu o foarte înaltă precizie, adică la maxim 100 de metri de ținta stabilită, față de mediile din prezent (câțiva kilometri). Ținta de aselenizare se numește Shioli Crater.

Acuratețea va fi vitală pentru misiunile mult mai complicate din viitor, când se vor trimite încărcături mult mai importante pe Lună și va fi important ca ele să nu ajungă prea departe de locul stabilit. Tehnologia va fi folosită și de NASA, în viitoarele misiuni Artemis.

„Obiectivul principal al SLIM este să dovedească faptul că este posibilă aselenizarea de mare acuratețe. Vrem să aselenizăm exact unde ne dorim, în loc de unde putem”, spuneau oficialii JAXA.

Dacă SLIM va ajunge cu succes pe suprafața Lunii se va folosi apoi de camera multispectrală pentru analiza compoziției solului și rocilor lunare și pentru a afla cât mai multe despre structura internă a Lunii. Sonda de aterizare va pune pe suprafața Lunii și doi mici roboți care vor face fotografii.