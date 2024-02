SPATIUL Joi, 15 Februarie 2024, 16:04

4

​Presa americană a scris despre faptul că rușii dezvoltă o armă nucleară spațială cu care să distrugă sateliți americani. Cât de grav este? De ce ai duce o armă nucleară în spațiu? La ce ar fi bună? „La prestigiu perfid și la dezactivarea imediată a sateliților din apropierea exploziei, datorită pulsului electromagnetic emis în timpul detonării, plus generarea unor fragmente în urma coliziunilor viitoare cu alți sateliți”, a spus pentru HotNews.ro, fizicianul Claudiu Tănăselia. Ar trebui să ne îngrijorăm? Despre ce fel de armă ar putea fi vorba?

Arma spatiala Foto: Aleksandr Marko, Dreamstime.com

Cu arma nucleară în spațiu - O nebunie a rușilor?

Presa americană a scris despre faptul că Rusia ar dezvolta capacități militare spațiale și ar fi făcute teste cu armă puternică ce ar fi capabilă să afecteze grav rețelele de sateliți de pe orbită. Pe larg au scris publicații precum New York Times, Washington Post sau Reuters despre această „space-based nuclear weapon”. Trebuie spus din start că sunt multe speculații, fiindcă nu știm ce fel de armă ar fi și nici dacă ea există.

Americanii vorbesc despre un „pericol iminent la adresa securității naționale”.

Sursele mai spun și că rușii au experimentat prin folosirea exploziilor nucleare sau prin direcționarea energiei pentru a dezactiva sateliții statelor occidentale. Unii experți s-au arătat îngrijorați și în trecut că un stat ar putea să detoneze în spațiu o armă nucleară, în ideea de a interfera cu sateliții, din cauza emisiilor de radiații generate.

L-am întrebat pe fizicianul Claudiu Tănăselia care ar fi efectele unei explozii uriașe în spațiu și ce spune fizica despre efectele asupra sateliților? Ar putea fi consecințe grave, însă este greu de imaginat un scenariu în care toți sateliții de comunicații vor fi distruși imediat.

„Pe orbita Pământului, atmosfera este prea puțin densă pentru ca în urma unei explozii nucleare să avem o undă de șoc periculoasă pentru sateliți, dar o astfel de explozie ar genera un puls electromagnetic care ar dezactiva, probabil, un număr de sateliți aflați în apropiere. Acești sateliți dezactivați nu vor mai putea fi controlați și, probabil, se vor ciocni, în viitor, cu alți sateliți sau alte fragmente, generând astfel și mai multe deșeuri orbitale. Desigur, există și posibilitatea ca arma să fie detonată lângă sateliți militari ai altor națiuni, ceea ce ar complica și mai mult situația. Este însă greu de imaginat un scenariu în care toți sateliții de comunicații vor fi distruși imediat, dar asta nu înseamnă că efectele acestei acțiuni nu vor fi cât se poate de grave”.

Îngrijorări legate de eventuala plasare a unor arme nucleare pe orbită au apărut de mai bine de 50 de ani și subiectul a fost exploatat și în serialul Star Trek, la finalul anilor 60. Oficiali din armata SUA au avertizat în ultimii ani că, atât Rusia, cât și China, se îndreaptă spre o mai mare militarizare a spațiului cosmic și investesc miliarde în acest sens. Evident că și SUA a investit mult.

Nu este nouă ideea unui „Război în Spațiu” și nici cea de distrugere a unor sateliți. Cât de îngrijorați ar trebui să fim? Nu ar fi rău și pentru Rusia dacă ar face praf întreg sistemul de sateliți? Rusia nu are nici un interes să facă inutilizabilă orbita terestră, spune Claudiu Tănăselia, mai ales că are nevoie de sateliții săi și a tot lansat sateliți de când a declarat război Ucrainei Nu trebuie să uităm nici de China.

„Rusia nu are niciun interes să facă inutilizabilă orbita terestră pentru că are nevoie de propriii sateliți”

„Folosirea unei arme nucleare în spațiu nu este un lucru nou, astfel de teste au avut loc în anii '60 și eu fost executate de SUA (Starfish Prime). În acest moment, există tratate internaționale care interzic folosirea de arme, convenționale sau nucleare, pe orbită (deși Rusia a atacat Ucraina în ciuda faptului că era semnatară a Memorandumului de la Budapesta, deci încălcarea unui tratat internațional la care ar fi semnatară nu pare să mai reprezinte o problemă pentru Rusia)”.

„Rusia nu are nici un interes să facă inutilizabilă orbita terestră: Rusia are nevoie de propriii sateliți, în special în această perioadă, mai mult decât oricând în ultimele decenii. Doar în ultimele două luni, Rusia a lansat doi sateliți militari secreți, despre care nu știm prea multe detalii. Iar China a investit foarte mult în activități spațiale în ultimul timp, nu cred că ar fi deloc încântată de ideea ca sateliții săi militari sau civili să fie victime colaterale într-un test nuclear ar Rusiei”, explică pentru HotNews.ro, Claudiu Tănăselia.

Rusia a mai testat arme anti-satelit în 2021, când a lansat de pe Terra o rachetă ce a distrus un satelit inactiv de pe vremea URSS-ului. Amenințarea de acum pare a fi mult mai gravă, fiindcă Rusia ar dezvolta tehnologii pentru a împiedica SUA și alte țări aliate să-și folosească propriii sateliți.

Nu se știe ce fel de armă nucleară este și nici dacă ea există. Totuși, despre ce ar putea fi vorba, dacă ar fi să speculăm puțin? Claudiu Tănăselia spune că este posibil să fie vorba despre sateliți cu un reactor nuclear la bord.

„Ar trebui totuși subliniat faptul că încă nu știm dacă avem de-a face cu intenția din partea Rusiei de a folosi arme nucleare pe orbită. Avem doar niște zvonuri neconfirmate. Este posibil să fie vorba despre sateliți cu un reactor nuclear la bord, pentru generarea de electricitate și/sau propulsie, un aspect care nu încalcă nici un acord internațional (deși ridică unele întrebări cu privire la soarta satelitului la finalul misiunii). Rămâne ca în perioada următoare să aflăm mai multe informații”.

„Cel puțin teoretic, o explozie nucleară pe orbită poate dezactiva imediat mai mulți sateliți decât armele convenționale”

De ce ai duce o armă nucleară în spațiu? La ce ar fi bună? Fizicianul Claudiu Tănăselia explică faptul că o armă nucleară plasată pe orbită este vulnerabilă imediat după lansare.

„La prestigiu perfid și la dezactivarea imediată a sateliților din apropierea exploziei, datorită pulsului electromagnetic emis în timpul detonării, plus generarea unor fragmente în urma coliziunilor viitoare cu alți sateliți sau alte fragmente. Nu există un alt avantaj. Să urci o armă nucleară pe orbită, ca apoi să țintești un obiect terestru nu are absolut niciun sens, este o acțiune extrem de complexă, cu atât mai mult în cazul unei națiuni care are deja rachete balistice cu focoase nucleare pe care le poate lansa oricând. O armă nucleară plasată pe orbită este vizibilă de pe Pământ și traiectoria ei este predictibilă, deci o face vulnerabilă imediat după lansare”.

Dacă ai vrea să dobori sateliți de ce NU ai face-o cu armele convenționale care există deja de mult timp?

„Cel puțin teoretic, o explozie nucleară pe orbită poate dezactiva imediat mai mulți sateliți decât armele convenționale (ar fi nevoie de o rachetă pentru fiecare satelit țintit), dar asta ar cauza în timp și mai multe deșeuri, deci ar afecta și sateliții națiunii care ar declanșa o astfel de explozie”.

Există studii făcute până acum despre efectele detonării unei arme nucleare în spațiu?

„Statele Unite au efectuat mai multe astfel de teste în anii '60, iar efectele la sol au fost atât de periculoase încât testele au fost suspendate. Să nu uităm că în acei ani, numărul sateliților era cu mult mai mic, dar dacă altitudinea unde are loc explozia nucleară este de câteva sute de kilometri (orbita terestră joasă), efectele se vor resimți cu siguranță și pe Pământ”, spune Claudiu Tănăselia.

Câteva dintre titlurile din presa Internatională pe subiect:

Washington Post: Officials sound alarm about new Russian ‘space threat’

New York Times: Russia’s Advances on Space-Based Nuclear Weapon Draw U.S. Concerns

Reuters: US warned allies about Russian space, nuclear capabilities, source says

Telegraph: Russia is preparing to launch nuclear weapon into space, US fears

Sursa foto: Dreamstime.com