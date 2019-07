​VIDEO Un diavol de mare cere ajutorul scafandrilor într-o întâlnire subacvatică surprinsă în imagini

Imaginile îl înfățișează pe Diavolul de Mare poreclit ”Pistrui” (Freckles) apropiindu-se de scafandri în largul coastei Ningaloo din vestul Australiei.Când au sesizat cârligele înfipte sub ochiul drept al vietății, oamenii au încercat să îl ajute. Unul dintre scufundători a avut nevoie de mai multe încercări ca să extragă cârligele metalice, iar filmările au ajuns virale.„Am fost norocoși că am văzut de departe diavolul de mare și ne-am băgat în apă ca să înotăm alături de el”, povestește fotograful Monty Halls. „După câteva minute, ne-am dat seama că avea niște cârlige pescărești înfipte sub ochiul drept și se tot apropia de ghidul nostru, Jake”.„Nu ni se părea. Se tot apropia, se întorcea și se oprea în apă, și venea să ne ceară ajutorul”, a adăugat Halls.„Jake a luat niște clești și a încercat de mai multe ori, diavolul revenind de fiecare dată ca să-i dea voie să aibă o nouă tentativă. Era clar că e un proces dureros pentru vietate. Într-un final, a reușit și diavolul s-a așezat liniștit pe fundul apei și a mai rămas cu noi o vreme”, povestește fotograful.„A fost o jumătate de oră uluitoare și o mărturie a faptului că aceste făpturi sunt inteligente, au încredere și sunt apropiate de persoanele care le tratează cu respect”, a scris fotograful.În filmarea întâmplării, Halls explică faptul că diavolul de mare recunoaște scufundătorii din expediții mai vechi.Diavolii de mare sunt una dintre speciile care se găsesc în zona recifului Ningaloo, inclus pe lista de patrimoniu natural UNESCO.Diavolii de mare sunt frecvent mentionați în calitate de creaturi gigantice, însă foarte puține lucruri se cunosc despre ei. Unii specialisti recunosc două specii - Manta hamiltoni (Pacific manta ray), care migrează, și Manta alfredi (Prince Alfred manta ray). Au capatat acest nume teribil din cauza marinarilor care le-au vazut “coarnele”, însă reputația lor este departe de legende și mituri. Cel mai mare exemplar cunoscut a fost mai mare de 7,6 metri și cu o greutate de aproximativ 1300 kg. Au o coadă asemănătoare cu a pisicilor de mare, dar și-au pierdut ghimpele și sunt inofensive pentru scafandri. Diavolii de mare nu au un anumit teritoriu si sunt singuraticii oceanelor, dar a fost observată o tendință de a vizita anumite zone. Acestea sunt numite „stațile de epurare”, cu pești paraziți. În aceste locuri, pești mici, cum ar fi peștele buzat, remora și angelfish se ocupă cu procesul de curătare de paraziți și a țesutului mort.