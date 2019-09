Science Report: Faceți cunoștință cu Victoria, una din cele mai complete fosile de T-Rex găsite vreodată; moartea ei surprinzătoare a fost elucidată după 66 de milioane de ani

Stan the T-Rex

După descoperirea sa în 2013, scheletul fosilizat al Victoriei a fost restaurat os cu os. După ce a ieșit din ou acum 66 de milioane de ani, Victoria a fost regina prădătorilor din vremea sa în Cretacic. Dar a fost doborâtă în floarea vârstei, înainte să împlinească 30 de ani de un ucigaș surprinzător. Acum, a doua cea mai completă fosilă de T-Rex din lume este pe cale să pornească într-un turneu global vreme de cinci ani.Cercetătorii i-au găsit rămășițele fosilizate lângă Faith, South Dakota, în 2013. Au lucrat meticulos timp de opt luni pentru a recupera toate cele 199 de oase. A fost dusă într-un laborator din Victoria, British Columbia, unde și-a dobândit și numele, pentru a fi studiată și reconstituită.Victoria a atins ceea ce cercetătorii numesc un stagiu „sub-adult”, trăind între 18 și 25 de ani, ceea ce înseamnă că nu se dezvoltase complet, deși era capabilă să se reproducă. În viață avea peste 13 m lungime și o înălțime de 4 metri. Ca adult s-ar fi înălțat la aproape 5 metri. Oasele sale incredibil de bine conservate spun o poveste unică. Fosila conține un craniu complet, inclusiv fragilele oase palatine care rareori sunt găsite într-o condiție atât de bună. Oasele sunt de o calitate rar întâlnită și sunt de un intens maro închis. Cavitatea toracică sugerează că avea o carură masivă și cântărea 10,5 tone.Ea suferise o traumă severă a gâtului, evidențiată de unele vertebre sudate ca urmare a procesului de vindecare. Victoria fusese mușcată puternic de falcă de un alt T-Rex și inecția bucală care a urmat i-a cuprins ambele fălci, probabil omorând-o înainte de a atinge vârsta adultă. O astfel de infecție duce de obicei la septicemie, au spus cercetătorii.David Hone, profesor și director al programului de biologie la Universitatea Queen Mary din Londra, este investigatorul uneicrime petrecute în Cretacic. El a studiat urmele de dinți pentru a înțelege ce s-a petrecut, cum trăiau T-Rex și cine pe cine mâncau. Rănile Victoriei sunt neobișnuite. Deși există multe alte fosile de tiranozauri prezentând stadii diferite de răni și vindecare, locul este chiar pe partea frontală a fălcii inferioare. Hone a spus că n-a mai văzut răni grave într-un asemenea loc. Dar este clar că atacatorul a fost un alt T-Rex. Doar un semen ar fi avut dinți atât de mari încât să sfâșie fața unui T-Rex.Cercetătorii continuă s-o studieze pe Victoria și multe articole vor fi publicate în viitor. Ca s-o facă accesibilă, scanări 3D ale oaselor vor fi oferite cercetătorilor interesați s-o studieze. Turneul Victoriei va face prima oprire la Arizona Science Centre din Phoenix, între 17 noiembrie și 25 mai 2020. După aceea va pleca într-un tur internațional al muzeelor. Vizitatorii vor vedea scheletul complet, dar vor putea și să audă sunete pe care probabil le scotea, să vadă simulări ale ei ca prădător, protector și mamă, să afle mai mult despre procesul ei de vindecare. (CNN)