VIDEO Oamenii de știință au identificat noi specii acvatice folosind doar videoclipuri

„De exemplu, unele descrieri de specii de insecte au fost făcute cu imagini de calitate scăzută și unii oameni de știință au spus că nu cred că este un mod bun de a face lucrurile. Dar pentru această descoperire, nu am primit nicio critică. A fost un exemplu foarte bun de a face acest lucru în mod corect folosindvideoclipurile.”, mai spune Collins.





Ctenophora este o încrengătură de nevertebrate acvatice diploblastice. Ctenoforele înoată liber sau se deplasează pe fundul substratului. Corpul lor este alcătuit din două straturi de celule - ectoderm și endoderm, între care se află un strat gros de mezoglee. O particularitate deosebită a încrengăturii este prezența celulelor lipicioase. Ctenoforele se deplasează cu ajutorul cililor.











Creatura, cunoscută oficial sub numele de Duobrachium sparksae, este o nouă specie de ctenophora sau meduza-pieptene. A fost descoperit într-un canion subacvatic din nord-vestul Puerto Rico în aprilie 2015, dar abia acum a fost descris într-o lucrare de cercetare.Nu au fost colectate specimene, dar specia a fost analizată pe baza unui film realizat la 3.900 de metri adâncime într-o expediție condusă de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (Noaa).Noaa a folosit un vehicul robot controlat de la distanță, numit Deep Discoverer, pentru a realiza imagini de înaltă definiție care permit o analiză completă.„A fost un organism frumos și unic”, a spus Mike Ford, un om de știință al Noaa Fisheries. „Am colectat videoclipuri de înaltă definiție și am descris ceea ce am văzut. Am trecut prin cunoștințele istorice ale ctenophorilor și părea clar că aceasta era și o nouă specie și un nou gen. Am muncit apoi să-l așezăm în arborele vieții în mod corespunzător”Meduzele-pieptene, precum Duobrachium sparksae, pot avea o lungime de doar câțiva milimetri, dar sunt carnivore care mănâncă artropode mici și sunt capabile să se propulseze în față. Deși arată similar, nu sunt strâns legate de meduze.Trei indivizi ai noii specii au fost observați de robotul de scufundări, fascinând oamenii de știință cu comportamentul lor neobișnuit. Noua specie are două tentacule lungi care par să-l ancoreze pe fundul mării și să-i controleze poziția, deoarece se mișcă ca un balon cu aer cald.Vor fi necesare mai multe cercetări pentru a afla rolul exact pe care îl joacă în mediul lor, dar pentru moment videoclipurile vor fi găzduite la Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian din Washington DC în locul exemplarelor fizice.„Identificarea video poate fi controversată”, a spus Allen Collins, un alt om de știință din Noaa care a lucrat la expediție.