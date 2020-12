Un bebeluș născut dintr-un embrion înghețat 27 de ani a bătut recordul stabilit de sora sa mai mare

Embrionul din care s-a născut aceasta a fost înghețat în octombrie 1992 și a rămas în starea respectivă până în luna februarie a acestui an când Tina și Ben Gibson, un cuplu din statul american Tennessee, l-au adoptat.Tina a născut-o pe Molly la sfârșitul lunii octombrie, la aproape 27 de ani după înghețarea embrionului.Nașterea acesteia a stabilit un nou record privind cea mai lungă perioadă de timp după care un embrion înghețat a rezultat într-o naștere. Recordul anterior a fost deținut de Emma, sora mai mare a lui Molly.Însă soții Gibson afirmă că nu recordurile contează pentru ei.„Cu Emma am fost atât de încântați să avem un bebeluș”, a declarat Tina Gibson pentru CNN.„Cu Molly suntem la fel. Este oarecum amuzant - iar am stabilit un alt record mondial”, a adăugat aceasta.Gibson a rămas însărcinată cu ambele fete cu ajutorul Centrului Național de Donație a Embrionilor, un ONG religios din Knoxville care păstrează embrioni înghețați pe care cuplurile au decis să nu îi folosească la fertilizarea in vitro.Familiile pot adopta acești embrioni neutilizați care apoi sunt transferați în uterul mamei adoptive.Emma, fata cea mare a soților Gibson, s-a născut în noiembrie 2017 după ce embrionul său a fost înghețat timp de 24 de ani, potrivit centrului.Înainte de Emma și Molly se cunoșteau puține lucruri despre viabilitatea embrionilor păstrați pentru perioade atât de îndelungate.Dr. Jeffrey Keenan, președintele și directorul medical al centrului, afirmă că nașterile celor două demonstrează că nu ar trebui să se renunțe la embrioni doar fiindcă sunt vechi.„Acest lucru arată că tehnologia folosită cu toți acei ani în urmă are abilitatea de a păstra embrionii pentru utilizări viitoare într-o perioadă de timp nedefinită”, susține și Carol Sommerfelt, embriolog și director al laboratorului centrului.În jur de 75% din embrionii donați supraviețuiesc procesului de dezghețare și transfer și în jur de 25-30% din implanturi sunt reușite, a declarat Sommerfelt pentru CNN când s-a născut Emma în 2017.Încă rămân semne de întrebare privind rata de succes a nașterilor în care au fost folosiți embrioni vechi însă centrul afirmă că fetele Gibson reprezintă două exemple pozitive în acest sens.