Femeile ar fi mai bune decât bărbații la citirea minții - studiu

O nouă abordare cu privire la „citirea minții” a fost dezvoltată de cercetătorii de la universitățile din Bath, Cardiff și Londra pentru a îmbunătăți cât de bine înțelegem ce gândesc alții. Și se pare că femeile sunt mult mai bune decât bărbații să se pună în locul altcuiva.Citirea minții, uneori menționată în psihologie ca „mentalizare”, este o abilitate importantă care ne permite să preluăm indicii comportamentale subtile care ar putea indica faptul că persoana cu care vorbim se gândește la ceva ce nu spune (de exemplu dacă minte).Cercetătorii spun că toți avem abilități diferite de a citi mintea, unii dintre noi fiind în mod inerent mai buni decât alții. Faptul că nu toți suntem buni la citirea minții poate provoca dificultăți, în special în rândul persoanele cu autism, ce pot afecta construirea sau menținerea relațiilor.Pentru a identifica acele persoane care au dificultăți și pentru a le oferi sprijinul adecvat, echipa de la Bath a proiectat un nou test de citire a minții care se bazează pe date de la peste 4.000 de persoane autiste și neurotipice din Marea Britanie și SUA.Aceștia au notat rezultatele din chestionarul simplu cu patru întrebări pe care l-au elaborat, scorul obținut variind între 4 și 16 puncte (4 indicând abilități slabe de citire a minții și 16 abilități excelente).Scorul mediu înregistrat a fost cuprins între 12 și 13. După ce au confirmat statistic că testul măsoară același lucru atât la bărbați cât și la femei, au constatat că reprezentantele sexului frumos au raportat abilități mai bune de citire a minții.Rezultatele studiului a fost publicat în revista Psychological Assessment.Dr. Punit Shah, autor principal al acestuia și expert în procesare cognitivă socială la Departamentul de Psihologie al Universității din Bath, a explicat:„Fără îndoială am avut cu toții experiențe în care am simțit că nu ne-am conectat cu persoanele cu care am vorbit, unde am perceput că nu au reușit să ne înțeleagă sau unde lucrurile pe care le-am spus au fost înțelese greșit. O mare parte a modului în care comunicăm se bazează pe înțelegerea noastră a ceea ce gândesc ceilalți însă acesta este un proces surprinzător de complex pe care nu toată lumea îl poate face”.„Pentru a înțelege acest proces psihologic, trebuia să separăm citirea minții de empatie. Citirea minții se referă la înțelegerea a ceea ce gândesc ceilalți oameni, în timp ce empatia se referă la înțelegerea a ceea ce simt ceilalți. Diferența ar putea părea subtilă, dar este extrem de importantă și implică rețele cerebrale foarte diferite”, a continuat Shah.„Concentrându-ne cu atenție asupra măsurării citirii minții, fără a o confunda cu empatia, suntem siguri că tocmai am măsurat citirea minții. Și făcând asta am descoperit că femeile au raportat cu consecvență abilități mai mari de citire a minții”, a relatat psihologul.„Această cercetare a vizat înțelegerea mai bună a abilităților noastre de citire a minții și oferirea de soluții celor care s-ar putea lupta cu acest lucru, în special comunității autiste”, potrivit dr. Shah.