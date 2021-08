Science News: Fosila celui mai vechi animal care a trăit pe Pământ a fost descoperită în Canada. Are 890 de milioane de ani

Viața, așa cum o știm, a luat o întorsătură agitată acum cam 541 de milioane de ani. Atunci a început o perioadă numită Cambrian, iar odată cu ea așa-numita Explozie Cambriană a adus practic toate grupele mari de animale. A durat cam 25 de milioane de ani și a rezultat în diversificarea vieții pe care o cunoaștem.Înainte de Explozia Cambriană, viața era simplă și mică pe Pământ. Existau doar celule individuale sau organisme multicelulare microscopice – sau cel puțin așa credeam.Oameni de știință au descoperit unele dovezi ale existenței unor animale înainte de Cambrian. Niște bureți (animale acvatice imobile) ar fi apărut înainte de Cambrian. Dar cu cât timp înainte?Conform unui nou studiu, primii bureți ar fi apărut chiar cu 350 de milioane de ani înainte de Cambrian – adică acum 890 de milioane de ani. „Dacă am dreptate, animalele au apărut cu mult, mult înaintea primelor fosile tradiționale de animale”, a declarat pentru revista Nature autoarea studiului, Elizabeth Turner. „Ar însemna că există o istorie străveche a animalelor, care nu s-a păstrat bine”.Fosilele descoperite de Turner într-o regiune îndepărtată accesibilă doar cu elicopterul din nord-vestul Canadei, seamănă cu unii bureți moderni. Cercetătorii au datat stratul de roci în care au găsit fosilele, o analiză concludentă care nu lasă mult loc pentru întrebări privind vârsta fosilelor. Și identificarea bureților pare evidentă.a și b: fosile despre care Turner crede că sunt dovezi ale existenței bureților;c: schelet ale unui burete actual (Foto: Turner, 2021, Nature)„Scheletul organic este foarte caracteristic (fosilelor de bureți)”, a explicat geobiologul Joachim Reitner, care a evaluat studiul lui Turner înainte de publicare.Dar o descoperire care ne-ar obliga să reconsiderăm evoluția vieții pe Pământ nu va fi acceptată cu ușurință, iar omologii lui Turner pun tot felul de întrebări despre fosile. Unii spun că s-ar putea să nu fie deloc fosile ( ci alte structuri), în timp ce alții se concentrează pe altă întrebare: dacă viața a apărut cu sute de milioane de ani înainte de Cambrian, de ce nu am găsit nicio fosilă până acum?În cele din urmă, dacă descoperirea va fi confirmată, ne va ajuta să înțelegem evoluția vieții pe Pământ.„Suntem animale”, a spus Turner. „Și avem un creier mare, suntem capabili să ne tot întrebăm și să ne mirăm cum de am devenit așa. Ce s-a mai întâmplat înainte, cum a fost? Aceasta căutăm. Scuturăm coșul cu mere.”