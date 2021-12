Povestea tragică a ultimei persoane care a murit din cauza variolei și a cercetătorului care s-a sinucis după ce virusul a scăpat din laboratorul său

Ultimul deces înregistrat din cauza variolei a avut loc în Marea Britanie

Cercetătorul din laboratorul căruia a scăpat virusul s-a sinucis

Biologii Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite au descins luna trecută la un laborator din Pennsylvania al gigantului farmaceutic Merck după ce angajații acestuia au raportat descoperirea unor fiole etichetate ca având „variolă”.Laboratorul a fost plasat imediat în carantină și FBI-ul a deschis o investigație însă, spre ușurarea tuturor, situația s-a dovedit a fi o alarmă falsă Deși măsurile luate între momentul raportării descoperirii către Departamentul de securitate internă al SUA și primirea rezultatelor de la analizele făcute asupra mostrelor ar putea părea extreme, anunțurile de acest gen sunt tratate cu seriozitate maximă dată fiind istoria virusului.Variola, boala cauzată de două virusuri cu același nume, este extrem de mortală, ea provocând moartea a aproximativ 30% din persoanele infectate.Însă mulțumită unui amplu program mondial de vaccinare împotriva sa, Organizația Mondială a Sănătății a declarat variola eradicată în 1979.Ultima persoană despre care se cunoaște că a murit din cauza variolei, o boală care a ucis între 300 și 500 de milioane de persoane doar în secolul XX, și-a pierdut viața în vara anului 1978. Janet Parker , o fotografă medicală din Marea Britanie, lucra la Facultatea de Medicină din Birmingham unde a folosit un telefon, începând să se simtă rău la scurt timp după.La început medicii au diagnosticat-o cu gripă și apoi cu varicelă după ce au început să îi apară erupțiile specifice pe piele.La aproape o lună după infectare, pe 20 august 2020, ea a fost internată în spital fiind suspectată de variolă.La etajul aflat sub cel de unde Parker a folosit telefonul era un laborator care conținea mostre ale virusului, acesta fiind condus de profesorul Henry Bedson.Bedson era un cercetător specializat în variolă, acesta studiind la momentul respectiv dacă variante ale variolei vor reprezenta o problemă după eradicarea bolii.Inspectori ai OMS au vizitat laboratorul său în luna mai a acelui an și s-au declarat nemulțumiți de ceea ce au constatat.Însă lui Bedson i s-a permis să-și continue cercetările cu condiția ca anumite modificări legate de siguranță să fie făcute. Este posibil ca inspectorii să fi fost mai indulgenți ținând cont că laboratorul urma să fie închis oricum în decurs de 6 luni.Acest lucru s-a dovedit incredibil de nefericit pentru Parker care a folosit telefonul de deasupra laboratorului cu aproximativ o lună înainte de data programată pentru închiderea sa.O tulpină deosebit de virulentă a variolei, numită Abid - după băiețelul de 3 ani la care a fost descoperită - scăpase printr-o conductă de aer, ajungând la etajul de unde fotografa a dat un telefon.În timp ce Parker și rudele sale apropiate se aflau în carantină presa mondială a descins asupra orașului Birmingham pentru a vedea dacă boala mortală ar putea să apară din nou. Din păcate Parker a murit la scurt timp după internarea sa în spital.Profesorul Henry Bedson a murit la rândul său, luându-și viața înainte de confirmarea decesului lui Parker, îngrozit că ar fi putut da drumul în lume tocmai bolii pe care a încercat să o eradice.„Îmi pare rău că am înșelat încrederea pe care și-au plasat-o în mine și munca mea atâția prieteni și colegi”, a scris acesta într-o scrisoare de adio, crezând că virusul a scăpat din laboratorul său, lucru confirmat de investigațiile ulterioare.Doar o altă persoană, mama lui Parker, mai contractase virusul însă aceasta a prezentat doar simptome ușoare și s-a vindecat în scurt timp.Variola a fost declarată eradicată la un an după acest incident, luându-se decizia ca toate mostrele de variolă rămase să fie distruse sau mutate în două laboratoare securizate - unul al CDC în Statele Unite și unul din Rusia, rămas de pe vremea Uniunii Sovietice.În prezent aceste două laboratoare ar trebui să fie singurele din lume care dețin mostre ale variolei. Însă în 2014 mai multe fiole au fost descoperite într-un laborator din Africa de Sud, sigilate neglijent într-o cutie de carton.