Noi cercetări efectuate la Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) au demonstrat rolul semnificativ pe care un ceas dereglat al organismului îl joacă în stimularea inflamației în celulele imunitare ale corpului, cu implicații în cele mai serioase și răspândite boli, informează Neuroscience News.

Publicat în „Frontiers of Immunology”, studiul a fost derulat de Facultatea de Farmacie și Științe Biomoleculare de la RCSI University of Medicine and Health Sciences.

Ceasul circadian al organismului generează ritmuri de 24 de ore, care mențin oamenii sănătoși și adaptați la ciclul zi/noapte. Aceasta include reglarea ritmului celulelor imune proprii ale corpului (înnăscute), numite macrofage. Aceste celule sunt capabile să înglobeze și digere bacteriile, resturile de celule și alte particule eterogene sau toxice pentru organism.

Când ritmurile acestor celule sunt dereglate (din cauza unor factori ca obiceiuri haotice de alimentație/somn sau muncă în schimburi), celulele produc molecule care provoacă inflamație. Aceasta poate duce la apariția unor boli inflamatorii cronice – cardiovasculare, obezitate, artrită, diabet și cancer, pe lângă deteriorarea capacității de a lupta cu infecțiile.

În studiu, cercetătorii au observat aceste celule imunitare (macrofage) importante în condiții de laborator, cu sau fără ceas al organismului. Au urmărit dacă macrofagele fără ceas pot utiliza sau metaboliza combustibilul în mod diferit și dacă acesta poate fi motivul pentru care ele produc mai multe substanțe inflamatorii.

Cercetătorii au constatat că macrofagele fără ceas al organismului absorb mult mai multă glucoză și o descompun mai repede decât celulele normale. Au mai observat că în mitocondrii (centralele energetice ale celulelor) căile de descompunere a glucozei sunt foarte diferite în macrofagele fără ceas. Aceasta duce la producerea de specii reactive de oxigen, care favorizează inflamația.

Cercetătorii au declarat că rezultatele se adaugă multor altora, care demonstrează cum dereglarea ceasului organismului duce la boli inflamatorii și infecțioase, iar unul din aceste aspecte este utilizarea combustibilului în celule imunitare principale, ca macrofagele.

Orice afectează ceasul organismului, ca somnul insuficient sau absența luminii zilei, are un impact asupra capacității sistemului imunitar de a funcționa cu eficacitate.